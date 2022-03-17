Найбільший німецький енергетичний концерн "E. ON" припинить закупівлю нових обсягів газу у "Газпрому" і дочірніх компаній у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Про припинення співпраці з державою-агресором Росією повідомив виконавчий директор групи Леонхард Бірнбаум.

За його словами, хоча у групи компаній “E.ON” немає довгострокових контрактів з виробниками газу щодо закупівлі ресурсу, проте є невелика кількість короткострокових домовленостей, термін яких скоро закінчується.

Після цього “E.ON” не буде продовжувати закупку газу у російської компанії, хоча, визнав Бірнбаум, таке раптове припинення співпраці з РФ завдасть удару по їхньому концерну.