Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Про припинення співпраці з державою-агресором Росією повідомив виконавчий директор групи Леонхард Бірнбаум.
За його словами, хоча у групи компаній “E.ON” немає довгострокових контрактів з виробниками газу щодо закупівлі ресурсу, проте є невелика кількість короткострокових домовленостей, термін яких скоро закінчується.
Після цього “E.ON” не буде продовжувати закупку газу у російської компанії, хоча, визнав Бірнбаум, таке раптове припинення співпраці з РФ завдасть удару по їхньому концерну.
“Ринок Росії не є для нас цільовим регіоном. Проте ми розуміємо, що тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв матиме наслідки і для нас”, – резюмував Леонхард Бірнбаум під час щорічної пресконференції.
- Нагадаємо, більшість жителів Німеччини виступають за те, щоб ФРН відмовилась від нафти та газу з Російської Федерації у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.
- Раніше повідомлялось, що нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у Російській Федерації.