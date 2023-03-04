Про це повідомляє “Голос Америки”

“Завод Rheinmetall можна побудувати в Україні приблизна за 200 мільйонів євро, щоб випускати до 400 танків типу “Panther” на рік”, – заявив Паппергер.

Крім того, переговори щодо цього з українським урядом він назвав “обнадійливими”. А також додав, що очікує на рішення щодо цього питання через два місяці.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак системами протиповітряної оборони. “Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним”, – наголосив Армін Паппергер.

На його думку, для перемоги Україні необхідно від 600 до 800 одиниць танків. Він зауважив, що навіть якби Німеччина відмовилася від усіх 300 танків Leopard 2, які стоять на озброєнні Бундесверу, цього все одно було б замало. Тож потрібно швидко розпочати будування нових танків.

Станом на сьогодні Rheinmetall виробляє близько 250 танків у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, працює на повну потужність.

Паппергер розповів, що концерн уже привів у бойовий стан понад 40 БМП Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. На складах є також близько 100 старіших моделей Leopard 1, з яких відновити можна 88.

Довідково. Panther – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це — розробка на основі Leopard 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні “Леопарди”.

Rheinmetall — німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним з найбільших виробників військової техніки й зброї в Німеччині та Європі. Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, а також виробництво комплектуючих для автомобілів.