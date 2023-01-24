Німецька оборонна група Rheinmetall готова спорядити Україні 139 бойових танків Leopard, якщо буде потрібно, повідомив представник компанії.

Про це інформує Reuters.

Німеччина перебуває під сильним тиском з боку України та деяких союзників по НАТО, таких як Польща, із наполяганнями дозволити Києву отримати танки Leopard 2 німецького виробництва для захисту від вторгнення Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі утримувався від постачання танків або дозволу іншим країнам НАТО зробити це.

Виробник Rheinmetall може постачити 29 танків Leopard 2A4 до квітня-травня та ще 22 такої ж моделі приблизно наприкінці 2023-го або на початку 2024 року.

Окрім цього, компанія також може передати 88 старіших танків Leopard 1.

Читайте також: Що потрібно знати про танки Leopard 2 і чому вони такі важливі для України – пояснює CNN

Зауважимо, 24 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що вже незабаром Німеччина ухвалить рішення щодо надання Україні танків Leopard.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

Своєю чергою, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.