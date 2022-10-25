Про це повідомив концерн.

Міноборони України надіслало запит дочірній компанії Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) у вересні 2022 року. Він стосувався замовлення на 9 млн євро.

“За підтримки уряду Німеччини Rheinmetall незабаром поставить українським Збройним Силам сучасний польовий шпиталь “під ключ”, — зазначено у повідомленні.

Пакет допомоги охоплюватиме також навчання навичкам поводження з системою. Польовий шпиталь розроблено як комбіновану наметово-контейнерну систему. Він містить відділення невідкладної допомоги, сортувальну палату, операційну, відділення інтенсивної терапії, комп’ютерний томограф, стерилізаційну та сховище ліків.

Разом з ним передадуть намети для адміністрації, догляду, підготовки до операції, сортування, зони очікування та приміщення для персоналу. Також передбачено надання допоміжних контейнерів для санітарії, транспорту, питної та технічної води, кисню, електроживлення, а також дезактиваційний намет.

Зазначимо, що концерн Rheinmetall мав намір продати України 88 танків Leopard, але не отримав згоду від уряду. Також компанія хотіла передати Україні перші БМП Marder.