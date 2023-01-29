Збройовий концерн Rheinmetall веде переговори щодо виробництва РСЗВ HIMARS у Німеччині. Оборонне підприємство може значно збільшити виготовлення танкових і артилерійських боєприпасів.

Про це повідомило Reuters.

Концерн має намір збільшити виробництво, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході. За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, торік підприємство виготовило по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.

“Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу”, — сказав Паппергер.

Гендиректор зазначив, що на рік концерн може виробляти до 450-500 тисяч 155-мм артилерійських снарядів.

Rheinmetall має намір запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру до середини цього року. Зокрема такі використовуються установками Gepard в Україні.

Стосовно HIMARS тривають переговори з американським Lockheed Martin.

“На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині). У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів – і у нас є вантажівки, на які можна встановити пускові установки”, – сказав гендиректор.

Армін Паппергер має намір порушити питання виробництва на зустрічі представників промисловості з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Дата можливої розмови ще не визначена.