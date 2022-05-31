Прем'єра Угорщини Віктора Орбана розкритикував федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Він висловився щодо затримання узгодження шостого пакета санкцій та як це вплинуло на імідж єдності Європи.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Німецький міністр вказав на дії Орбана під час спроб домовитися про нафтове ембарго. Угорщина виступала проти негайного запровадження обмежень. Своєю чергою країни довго не могли досягти згоди.

Габек зазначив, що хоч компроміс щодо санкційного пакета досягнули, але він незадоволений процесом. За його словами, Віктор Орбан протискав власні інтереси на тлі війни в Україні. Внаслідок цього постраждала європейська єдність і рішучість на світовій арені.

“Здається, ми живемо в часи, коли занадто багато компромісів не тільки в кінцевому підсумку захмарюють ясність, але й руйнують її”, – зауважив Роберт Габек.

Міністр економіки Німеччини вважає, що треба відмовитися від принципу одностайності для прийняття рішень на рівні ЄС. Він заявив, що Путін не припинить агресію про України, тому єдиний варіант розв’язання проблеми — його поразка.