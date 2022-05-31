Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Німецький міністр вказав на дії Орбана під час спроб домовитися про нафтове ембарго. Угорщина виступала проти негайного запровадження обмежень. Своєю чергою країни довго не могли досягти згоди.
Габек зазначив, що хоч компроміс щодо санкційного пакета досягнули, але він незадоволений процесом. За його словами, Віктор Орбан протискав власні інтереси на тлі війни в Україні. Внаслідок цього постраждала європейська єдність і рішучість на світовій арені.
“Здається, ми живемо в часи, коли занадто багато компромісів не тільки в кінцевому підсумку захмарюють ясність, але й руйнують її”, – зауважив Роберт Габек.
- Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.
- До цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився обговорювати нафтове ембарго проти РФ на наступному саміті ЄС. Про це він особисто повідомив у листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля.
- Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що потрібно надалі ізолювати Кремль. Вона вважає, що потрібно вживати відповідні кроки після схвалення часткового нафтового ембарго.