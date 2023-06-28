російсько-українська війна
19:22 Німецький міністр не підтримує заборону на імпорт українського зерна
19:21 Україна та Польща продовжили термін дії дозволів на вантажні перевезення до третіх країн
19:01 Велика Британія розглядає низку сценаріїв розвитку подій у Росії та готова до будь-якого – Сунак
18:49 Мінфін закликав міжнародну спільноту визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику
18:17 Путін «абсолютно» ослаб після заколоту ПВК «Вагнер» – Джо Байден
18:16 На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни облаштували склади награбованого майна – Міноборони
17:56 У Львові біля оперного театру встановили скульптуру, яка «тримає» будівлю
17:44 Держсекретар США: Бунт очільника ПВК «Вагнер» – виклик владі Путіна
17:33 ФСБ у спробах зупинити заколот Пригожина шантажувала сім’ї лідерів ПВК «Вагнер» – The Telegraph
17:28 За сюжетом гри Among Us створять мультсеріал
17:26 Ексголові сільради на Київщині, який закликав своїх підлеглих здаватися окупантам, загрожує до 8 років ув’язнення
17:03 Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного ув’язнення за держзраду
17:01 В Амстердамі змінять назву «Ермітажу» на тлі розриву зв‘язків з Росією
16:46 «Ми розглядаємо Білорусь як співагресора»: прем’єрка Естонії закликала європейських союзників посилити оборону
16:37 Bacardi, яка обіцяла вийти з Росії, не тільки продовжує роботу на її ринку, але й утричі збільшила прибуток
16:35 МОН планує скасувати рішення про масову зміну назв сіл, селищ та міст України
16:33 Ракети Storm Shadow «значно вплинули» на хід російсько-української війни – Воллес
16:16 На дні обмілілого Дніпра поблизу Запоріжжя знайшли історичні артефакти (фото)
16:10 Індійська фірма використовувала в сиропі токсичний промисловий інгредієнт та отруїла ним дітей
15:57 Google припинила розробку окулярів доповненої реальності
15:53 В ЄС засудили теракт росіян у Краматорську
15:33 Трамп використовує пожертви американців на виборчу кампанію для оплати послуг власних адвокатів – NYT
15:31 Швеція дозволила протест зі спаленням Корану, що ставить під загрозу її членство в НАТО
15:29 В Італії почали виробляти екологічні музичні платівки
15:13 У Білорусі педофілів планують примусово лікувати, а хімічну кастрацію можна буде пройти добровільно
15:01 Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергообладнання від партнерів з 31 країни
14:43 Швейцарія відхилила запит на реекспорт танків Leopard 1 для використання в Україні
14:39 На Сумщині затримано колишнього члена «Партії регіонів», який наводив російські «Гради» на прикордонні райони області
Партнерський матеріал
14:38 Ноутбук на повсякдень: на що орієнтуватися під час вибору?
14:35 Боронячи Україну, загинув 21-річний футболіст Кирило Молоков
14:28 На Херсонщині окупанти заборонили надавати безоплатну медичну допомогу українцям, які не отримали паспортів РФ

Німецький міністр не підтримує заборону на імпорт українського зерна

28 червня міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір виступив проти запровадження окремими країнами Євросоюзу односторонніх заборон на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Середа, 28 червня 2023, 19:22
Підтримати

Джерело: коментар Джема Ездеміра для DW

Глава німецького відомства наголосив на необхідності виявити солідарність з жителями України, які страждають через повномасштабне вторгнення російських військ. На його переконання, необхідно “зробити все”, якщо РФ надалі тиснутиме на експорт сільськогосподарської продукції Чорним морем.

15 квітня Польща та Угорщина в односторонньому порядку тимчасово заборонили імпорт зерна, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів до 30 червня, пояснивши це прагненням захистити інтереси власних фермерів, невдоволених падінням цін через українські постачання.

Вже 2 травня Європейська комісія запровадила тимчасову заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини як захід підтримки місцевих фермерів. Тоді як транзит товарів через ці європейські країни до інших держав Євросоюзу або за його межі залишили відкритим.

Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заборони стосовно пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а також інших продуктів, що надходять з України.

Очікувалося, що рішення Брюсселя діятиме до 5 червня, водночас на початку цього місяця Євросоюз продовжив тимчасову заборону до 15 вересня, обґрунтувавши рішення зокрема нестачею потужностей для зберігання.

Раніше міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.

Теги: аграрії, Джем Ездемір, експорт, заборона іморту, Німеччина, українське збіжжя, українське зерно, импорт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook