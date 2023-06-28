Німецький міністр не підтримує заборону на імпорт українського зерна

28 червня міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір виступив проти запровадження окремими країнами Євросоюзу односторонніх заборон на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Джерело: коментар Джема Ездеміра для DW

Глава німецького відомства наголосив на необхідності виявити солідарність з жителями України, які страждають через повномасштабне вторгнення російських військ. На його переконання, необхідно “зробити все”, якщо РФ надалі тиснутиме на експорт сільськогосподарської продукції Чорним морем.

15 квітня Польща та Угорщина в односторонньому порядку тимчасово заборонили імпорт зерна, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів до 30 червня, пояснивши це прагненням захистити інтереси власних фермерів, невдоволених падінням цін через українські постачання.

Вже 2 травня Європейська комісія запровадила тимчасову заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини як захід підтримки місцевих фермерів. Тоді як транзит товарів через ці європейські країни до інших держав Євросоюзу або за його межі залишили відкритим.

Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заборони стосовно пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а також інших продуктів, що надходять з України.

Очікувалося, що рішення Брюсселя діятиме до 5 червня, водночас на початку цього місяця Євросоюз продовжив тимчасову заборону до 15 вересня, обґрунтувавши рішення зокрема нестачею потужностей для зберігання.

Раніше міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.