Про це повідомляє Reuters.
Представник компанії зауважив, що сервісний хаб має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних систем, що використовуються в Україні, і забезпеченні доступності матеріально-технічного забезпечення.
Центр, розташований біля кордону з Україною, обслуговуватиме зокрема самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.
Для нас у Rheinmetall є ключовою турботою про те, щоб забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою, — заявив виконавчий директор Армін Паппергер.
У червні 2022 року компанія Rheinmetall заснувала подібний центр у Литві для підтримки техніки НАТО в країнах Балтії.
Зауважимо 4 березня стало відомо, що керівник німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetal Армін Паппергер заявив, що компанія веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні.
Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак системами протиповітряної оборони.
Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним”, – наголосив Паппергер.
Станом на сьогодні Rheinmetall виробляє близько 250 танків у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, працює на повну потужність.
30 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.
Довідка. Rheinmetall – німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним із найбільших виробників військової техніки й зброї в Німеччині та Європі. Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, а також виробництво комплектування для автомобілів.
- Окрім танків Leopard 2, німецька збройна компанія Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag, для відправлення в Україну.
- Танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.
- 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.