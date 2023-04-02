Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Сату-Маре, Румунія, який, як очікується, розпочне роботу цього місяця для обслуговування зброї, яка використовується для війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Представник компанії зауважив, що сервісний хаб має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних систем, що використовуються в Україні, і забезпеченні доступності матеріально-технічного забезпечення.

Центр, розташований біля кордону з Україною, обслуговуватиме зокрема самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.

Для нас у Rheinmetall є ключовою турботою про те, щоб забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою, — заявив виконавчий директор Армін Паппергер.

У червні 2022 року компанія Rheinmetall заснувала подібний центр у Литві для підтримки техніки НАТО в країнах Балтії.

Зауважимо 4 березня стало відомо, що керівник німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetal Армін Паппергер заявив, що компанія веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак системами протиповітряної оборони.

Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним”, – наголосив Паппергер.

Станом на сьогодні Rheinmetall виробляє близько 250 танків у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, працює на повну потужність.

30 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Довідка. Rheinmetall – німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним із найбільших виробників військової техніки й зброї в Німеччині та Європі. Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, а також виробництво комплектування для автомобілів.