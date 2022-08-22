Виробник побутової техніки Bosch продає російські заводи. Німецька компанія вже знайшла кілька ритейлерів з РФ.

Про це повідомило російське видання “Комерсант“.

У Росії німецька компанія виробляє холодильники та пральні машини. Російська структура має назву ТОВ “БСХ Побутові прилади”.

Двоє заводів розташовані в селищі Стрільна під Санкт-Петербургом. Підприємства отримували необхідні деталі з Європейського Союзу. Співрозмовник видання заявив, що вони коштують €65-75 млн.

“Зараз, не випускаючи продукцію, заводи коштують у рази менше”, – зазначив співрозмовник видання, додавши, що підприємства “спеціалізовані під технології Bosch”.

Нині німецький виробник не розуміє, що робити з російськими потужностями. Вони більше не приносять прибуток, тому інші учасники ринку розглядають варіант їх купівлі. Утім на думку деяких ритейлерів “ціна видалася завищеною”.

У Bosch заявили, що не коментують рішення. Зазначимо, що через відсутність постачання заводи зупинили виробництво.