Про це повідомило російське видання “Комерсант“.
У Росії німецька компанія виробляє холодильники та пральні машини. Російська структура має назву ТОВ “БСХ Побутові прилади”.
Двоє заводів розташовані в селищі Стрільна під Санкт-Петербургом. Підприємства отримували необхідні деталі з Європейського Союзу. Співрозмовник видання заявив, що вони коштують €65-75 млн.
“Зараз, не випускаючи продукцію, заводи коштують у рази менше”, – зазначив співрозмовник видання, додавши, що підприємства “спеціалізовані під технології Bosch”.
Нині німецький виробник не розуміє, що робити з російськими потужностями. Вони більше не приносять прибуток, тому інші учасники ринку розглядають варіант їх купівлі. Утім на думку деяких ритейлерів “ціна видалася завищеною”.
У Bosch заявили, що не коментують рішення. Зазначимо, що через відсутність постачання заводи зупинили виробництво.
- З російського ринку повністю пішла корпорація IMAX. Вона це зробила ще 1 червня, але стало відомо тільки наприкінці липня.
- Швейцарська компанія Lindt & Spruengli, яка займається виробництвом шоколаду та різних кондитерських виробів, заявила, що повністю йде з російського ринку.
- Шведський ритейлер IKEA ліквідує ТОВ “Ікеа дім”. Відповідну заяву стосовно дочірньої компанії, яка керує магазинами мережі в Росії, оприлюднено 15 серпня, в останній день фінального продажу товарів зі складів IKEA в РФ.