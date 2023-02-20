Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для зенітних установок Gepard буде постачено Україні до липня, зазначив 20 лютого генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Про це повідомляє CNN.

Паппергер взяв на себе зобов’язання під час розмови з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом після того, як вони відвідали завод з виробництва танків в Унтерлюсс, що на заході Німеччини.

Окрім цього, гендиректор Rheinmetall зауважив, що до кінця березня в Україну будуть готові передати 20 бойових машин Marder.

У відповідь на заклик Пісторіуса до виробників зброї збільшити виробництво боєприпасів, Паппергер констатував, що його компанія “подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла”.

У збройовому виробництві склад заповнений, ми тут працюємо на повну котушку і ще можемо збільшити потужність за одну зміну, – сказав він, – якщо будуть укладені контракти”.

Пісторіус запевнив, що німецький уряд працює з галуззю, аби зробити все, що можливо.

20 лютого міністр оборони ФРН також відвідав українських військових, які навчаються на танках Leopard і бойових машинах піхоти Marder у німецькому Мюнстері.

Зауважимо, Німеччина планує навчити 3 тисячі військових Збройних Сил України до кінця 2023 року. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус приїхав до Мюнстера, де українські танкісти проходять навчання.

Нещодавно Бундесвер оголосив, що розпочинає “прискорений курс” тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2, поставлених західними союзниками, може дістатися до України вже до березня-квітня цього року.