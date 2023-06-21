Дочірня компанія німецького збройового концерну Rheinmetall, MS Motorservice, до червня 2022 року постачала Росії запчастини для двигунів попри рішення припинити діяльність на ринку РФ. У компанії заявили, що постачання не суперечило заявам щодо виходу з Росії.

Джерело: Handelsblatt.

Останні постачання двигунів до Росії були у червні 2022 року. Співпраця відбувалася через вже укладені та оплачені контракти. Постачання товару затягнулося, бо офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.

Збройний концерн заявив, що вони завершили виконання контрактних обов’язків, щоб уникнути штрафних санкцій, передбачених договором.

MS Motorservice виготовляє поршні, масляні помпи, водяні помпи й клапани рециркуляції вихлопних газів, крім двигунів. Раніше вони продавали продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт до РФ.

Навесні 2022 року Rheinmetall оголосило, що завершить свою діяльність на російському ринку.

Довідка. Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. Нині біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро. Автори публікації наголосили, що концерн відіграє важливу роль у постачанні українській армії після початку повномасштабного вторгнення РФ. Підприємство виробляє артилерію, танки та боєприпаси, комплектуючі для легкових та вантажних автомобілів тощо.