Джерело: Handelsblatt.
Останні постачання двигунів до Росії були у червні 2022 року. Співпраця відбувалася через вже укладені та оплачені контракти. Постачання товару затягнулося, бо офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.
Збройний концерн заявив, що вони завершили виконання контрактних обов’язків, щоб уникнути штрафних санкцій, передбачених договором.
MS Motorservice виготовляє поршні, масляні помпи, водяні помпи й клапани рециркуляції вихлопних газів, крім двигунів. Раніше вони продавали продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт до РФ.
Навесні 2022 року Rheinmetall оголосило, що завершить свою діяльність на російському ринку.
Довідка. Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. Нині біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро. Автори публікації наголосили, що концерн відіграє важливу роль у постачанні українській армії після початку повномасштабного вторгнення РФ. Підприємство виробляє артилерію, танки та боєприпаси, комплектуючі для легкових та вантажних автомобілів тощо.
- Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує укласти з урядом Німеччини угоду про виробництво боєприпасів на мільярди євро найближчими тижнями та планує поставити в Україну перші 35-мм снаряди для самохідних артилерійських установок Gepard вже у липні цього року.
- Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.
- У німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.
- Державний концерн “Укроборонпром” і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає створення спільного підприємства.