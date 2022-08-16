У Німеччині та Швеції заявили, що Україна має право використовувати зброю від західних партнерів для захисту своєї територіальної цілісності, зокрема для повернення Криму.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова глав урядів ФРН Олафа Шольца та Швеції Магдалени Андерссон на спільній пресконференції у Стокгольмі.

“Ми підтримуємо Україну озброєнням, яке постачаємо. Ця зброя для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність і суверенітет”, — сказав Шольц, відповідаючи на запитання, чи можуть ЗСУ використовувати для повернення Криму зброю, яку їм надає Німеччина та Швеція.

Водночас Андерссон назвала історичним рішенням те, що Швеція та Німеччина вирішили надавати зброю Україні: “Йдеться про те, щоб Україна могла захистити та боронити свою територіальну цілісність і використати заради цього зброю”.

Також політики заявили про те, що сила Європи в ці важкі часи полягає у єдності та згадали швидке та згуртоване запровадження масштабних санкцій проти країни-агресора та пообіцяли продовжувати підтримувати Україну: “Росія не повинна виграти цю війну, це важливо для України, це важливо для нас”, — наголосила Андерссон.

І вона, і Шольц визнали, що настали “темні часи для України та для Європи”, але висловили впевненість у тому, що Європа зможе разом подолати проблеми, посилити свій суверенітет, позбувшись енергозалежності від РФ, а набуття Швецією і Фінляндією членства в НАТО зміцнить безпекову складову Альянсу та європейського континенту.