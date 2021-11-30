Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна попередила, що ті, хто проголосував за закон 5600 (Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень), зазнають "на власній шкурі" тиску фіскальних органів.

Відповідна заява опублікована на сайті “Європейської Солідарності”.

Нардепка заявила, що закон 5600 писався “слугами народу” спільно податківцями. Вона попередила усіх українців, а насамперед – депутатів, які дружно проголосували за, що фіскальні новели цього законопроєкту, передусім у частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконувачем обов’язків голови Державної податкової служби Олейніковим.

Ніна Южаніна наголошує: саме Олейніков наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, наданих парламентом державній податковій службі

“Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проєкту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно”, – звернулася Южаніна до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Парламентарка зауважила, що планувалося перетворити податкову службу на сервісну. Але цей законопроєкт, застерігає Южаніна, може призвести до того, що над кожним платником стоятиме ще податківець, БЕБівець “з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнес”.

“Насправді оцінку все ж таки має дати бізнес і люди, які за вас голосували” – наголосила Ніна Южаніна.

Вона додала, що нардепи не спромоглися розібратися в нормах цього закону та побажала їм усім після повернення до свого нормального життя та роботи “відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які проголосували”.

«Ганьба вам, “слуги народу”, і тим, хто голосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей”, – резюмувала народна депутатка.

Законопроєктом 5600 передбачається збільшення ставок податків, акцизів для бізнесу та громадян.

Серед іншого документом пропонується:

• надати право контрольним органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати грошового зобов’язання у податковій декларації, без звернення до суду;

• встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірної роботи сум грошових зобов’язань на час адміністративного або судового оскарження (тобто вимога про заставу діятиме навіть у разі оскарження платником податків суперечливих рішень податкових органів у судах та винесення судових рішень);

• встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) права виїзду керівника компанії за кордон до повного погашення податкового боргу тощо;

• податкові органи отримають право надсилати запити на інформацію навіть за наявності підозри щодо порушення податкового законодавства (а не за умови виявлення фактів, які свідчать про порушення).