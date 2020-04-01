Про це повідомили Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, середньомісячна температура березня у Києві досягла +6,5 ºС, що на 5,8 ºС перевищує кліматичну норму.
Найхолодніше було 24 числа, коли температура під ранок опустилась до -4,5 ºС, а найтепліше 29 березня, коли температура після полудня сягнула до +19,4 ºС.
Зазначається, що до парадоксів нинішнього березня варто віднести ту обставину, що найтеплішою виявилася перша декада, середня температура якої досягла +7,6 ºС, а найхолоднішою – третя, температура якої була +5,3 ºС.
При цьому, березень був скупим на опади, яких випало лише 15,2 мм, що становить 39 % кліматичної норми.
- Раніше повідомлялося, що кліматологи заявляють, що глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.