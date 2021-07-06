Про це повідомляється на сайті компанії.

Нова Nintendo Switch оснащена 7-дюймовим OLED-екраном, з яким зображення має стати яскравішим і чіткішим.

Приставка також отримала 64 ГБ внутрішньої пам’яті. У док-станцію вбудований дротовий порт LAN, який дає змогу під’єднувати консоль до телевізора.

Консоль також оснащено широкою підставкою, яка дає змогу користуватися нею в настільному режимі та регулювати кут огляду.

Продаж нової OLED-моделі від Nintendo розпочнеться 8 жовтня. Вартість — 349,99 долара (9 545 гривень).