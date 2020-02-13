Про це повідомляє агенство Agence France-Presse (AFP).

У середу, 13 лютого, японський автомобільний гігант Nissan подав цивільний позов, щоб отримати близько 10 мільярдів ієн (за сьогоднішнім курсом близько 90,8 млн) від колишнього голови правління Карлоса Гона. У компанії заявили, що ця суму була розрахована на основі суми збитку, який, як передбачається, Гон завдав компанії своїми “корупційними діями”.

Зокрема, компанія звинувачує Гона в “використанні зарубіжної житлової нерухомості без оплати оренди, приватного використання корпоративних літаків, виплатах його сестрі, виплатах його особистому адвокату в Лівані”. Крім цього, в Nissan припускають, що можуть подати на Гона в суд також за неправдиві заяви на адресу компанії, озвучені ним під час прес-конференції в Лівані.

Нагадаємо, в грудні 2018 року токійська прокуратура висунула Карлосу Гону та його помічнику звинувачення у спотворенні фінансових звітів компанії. За 11 днів Карлосу Гону висунули нові звинувачення.