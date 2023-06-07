7 червня на східному узбережжі США скасували заходи на відкритому повітрі, призупинили авіарейси, а мільйони американців закликали залишатися вдома, оскільки дим від лісових пожеж у Канаді покрив міста густою помаранчевою завісою.

Джерело: Entertainment Tonight

Якість повітря в Нью-Йорку відзначено “червоним кодом” і визнано найгіршим у світі.

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Більшість людей одягають маски або обирають залишатися вдома.

Зауважимо, у вівторок ввечері по всій Канаді спалахнуло понад 400 лісових пожеж, що призвело до евакуації десятків тисяч людей. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що сотні солдатів направлено по всій країні для допомоги в гасінні пожеж.

Дим від сотень лісових пожеж, що палають у східній Канаді, накриває Нью-Йорк та забруднює повітря від Міннесоти до Массачусетсу.

Димова завіса накрила велику площу: штати Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія. Згідно з аналізом CNN Weather, близько 75 мільйонів осіб наразі отримують попередження про рівень забруднення повітря, що безпосередньо пов’язано з димом від лісових пожеж.

Раніше губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул назвала ситуацію “надзвичайною кризою”, зазначивши, що індекс забруднення повітря в деяких частинах її штату у вісім разів перевищує норму.

Також стало відомо, що штат Нью-Йорк надає населенню один мільйон масок N95 через погану якість повітря, зазначила Гокул.

“Небо над Нью-Йорком та іншими містами Північної Америки ставало дедалі туманнішим до середи, з моторошним помаранчевим відтінком димової завіси. У повітрі пахло горілими дровами”, – пише Reuters.

Станом на 7 червня у Канаді зареєстровано 400 пожеж, більшість з яких лісові.

Пожежі, що вийшли з-під контролю, викликали занепокоєння та підкреслили небезпеку глобального потепління. Наукові дослідження свідчать про те, що спека та посуха, пов’язані зі зміною клімату, є основними причинами збільшення кількості більших та інтенсивніших лісових пожеж, що охоплюють країну.