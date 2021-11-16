У Києві невідомі залишили “послання” активісту Дмитру Перову, який активно захищає історичні пам’ятки Києва від знесення та забудови. Зокрема, невідомі встромили ніж у двері, а поруч приклеїли дві гвоздики.

Про це повідомили на сторінці проєкту “Мапа Реновації”.

У ніч з 14 на 15 листопада у двері юриста “Мапи Реновації” Дмитра Перова встромили ніж та приклеїли дві гвоздики.

Дмитро Перов – журналіст та громадський активіст. Зокрема, він захищає історичні пам’ятки Києва.

“Вітання” від невідомих Перов помітив близько десятої ранку, коли виходив на роботу. Відомо, що зараз він пильнує два об’єкти: садибу Дмітрієва на Хорива, 2 та садибу Маліна на Тургенєвській, 22 — обом загрожує демонтаж заради новобудови. Раніше він також брав участь у відстоюванні “Квітів України”, садиби Баккалинського тощо.

“Дмитро виборює будівлі у судах із забудовником та щоденно моніторить роботу будівельників на ділянках, доки інші “глибоко стурбовані ситуацією” і “переймаються долею” київської архітектури”, – пояснили на сторінці проєкту.

А ніж і траурні квіти у “Мапі реновації” розцінюють, як нахабну погрозу Дмитру і “всім киянам, які вболівають за долю київської архітектури”.

З приводу погрози Дмитро Перов вже написав заяву в поліцію.

Як відомо, раніше на Перова вже здійснювали напад. Йдеться про побиття у жовтні 2019. Тоді він праював журналістом інформаційного порталу “Активні Громадяни” та представляв громадську організацію “Зелена хвиля” і займавсярозслідуваннями афер з пам’ятками архітектури у столиці.

Зі слів Дмитра, на території ландшафтного парку “Бабин Яр” невідомий чоловік йшов позаду нього та в якийсь момент покликав його по імені і одразу наніс удар по обличчю. Дмитро зміг самостійно добратися до лікарні, де йому надали медичну допомогу і намагався викликати поліцію, яка так і не зреагувала. Він пов’язував напад виключно з виконанням своїх професійних обов’язків та з громадською діяльністю.

До цього інциденту Перову надсилали повідомлення з погрозами. З цього приводу він також звертався до правоохоронних органів, але заява була зареєстрована, як звернення громадян без відкриття кримінального провадження.