Про це повідомили на сторінці проєкту “Мапа Реновації”.
У ніч з 14 на 15 листопада у двері юриста “Мапи Реновації” Дмитра Перова встромили ніж та приклеїли дві гвоздики.
Дмитро Перов – журналіст та громадський активіст. Зокрема, він захищає історичні пам’ятки Києва.
“Вітання” від невідомих Перов помітив близько десятої ранку, коли виходив на роботу. Відомо, що зараз він пильнує два об’єкти: садибу Дмітрієва на Хорива, 2 та садибу Маліна на Тургенєвській, 22 — обом загрожує демонтаж заради новобудови. Раніше він також брав участь у відстоюванні “Квітів України”, садиби Баккалинського тощо.
“Дмитро виборює будівлі у судах із забудовником та щоденно моніторить роботу будівельників на ділянках, доки інші “глибоко стурбовані ситуацією” і “переймаються долею” київської архітектури”, – пояснили на сторінці проєкту.
А ніж і траурні квіти у “Мапі реновації” розцінюють, як нахабну погрозу Дмитру і “всім киянам, які вболівають за долю київської архітектури”.
З приводу погрози Дмитро Перов вже написав заяву в поліцію.
Як відомо, раніше на Перова вже здійснювали напад. Йдеться про побиття у жовтні 2019. Тоді він праював журналістом інформаційного порталу “Активні Громадяни” та представляв громадську організацію “Зелена хвиля” і займавсярозслідуваннями афер з пам’ятками архітектури у столиці.
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