Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр.

Про це поінформували в пресслужбі компанії.

“Ціна на природний газ у лютому для побутових споживачів у рамках тарифного плану “Місячний” становить 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки)”, – йдеться в повідомленні.

У “Нафтогазі” наголосили, що ця ціна “є нижчою за рекомендовану Урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки”.

Так, раніше Кабінет Міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр з 1 лютого на період опалювального сезону (до кінця березня 2021 року).

Для клієнтів “Нафтогазу”, які оформили тарифний план “Річний” минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, згідно з умовами договорів.

Варто відзначити, що з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення (завершився термін дії ПСО – публічних спеціальних зобов’язань). Споживачі отримали можливість обирати зручний пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період), вільно змінювати постачальника.

Єдиної ціни на газ більше немає. Кожен постачальник газу формує тарифи для своїх клієнтів.

Тепер “Нафтогаз” не встановлює ціни на газ для всіх побутових споживачів в Україні. Компанія формує ціни тільки для своїх побутових клієнтів.

Якщо клієнти інших газопостачальних компаній хочуть отримувати газ за цінами “Нафтогазу”, то їм потрібно змінити постачальника.

У компанії уточнили, що наразі в цілому обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що становить 1,1 млн домогосподарств.

У “Нафтогазі” поінформували, що готові постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною (встановленою Кабміном до кінця березня). Ціна газу для таких клієнтів складе 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).