Експерти з безпеки вакцин із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) сьогодні проведуть нараду щодо вакцини Oxford-AstraZeneca після того, як кілька європейських країн призупинили її використання.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Повідомляється, що останнім часом в Європі зареєстрована низка випадків, коли у людей утворилися тромби після введення вакцини.

Але кількість цих випадків набагато нижча рівня, який можна було б очікувати від населення в цілому.

Регуляторний орган Великої Британії в області лікарських засобів та ВООЗ заявляють, що наразі немає ніяких доказів зв’язку між щепленням і утворенням тромбів.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також сьогодні проведе зібрання з цього питання.

Очікується, що рішення про продовження вакцинації Oxford-AstraZeneca буде прийнято в четвер.

За даними AstraZeneca, близько 17 мільйонів осіб в ЄС і Великій Британії вже отримали дозу вакцини, а минулого тижня було зареєстровано 37 випадків утворення тромбів.

Побоювання з приводу можливого зв’язку між вакциною Oxford-AstraZeneca і утворенням тромбів привели до того, що 11 європейських країн тимчасово призупинили використання цієї вакцини, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Іспанію.

Австрія, наприклад, припинила використання певних партій препарату.

У той же час Бельгія, Польща, Чехія і Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.

В Таїланді прем’єр-міністр Прают Чан-Оча став першою людиною в країні, який отримав щеплення від AstraZeneca. Минулої п’ятниці повинні були зробити щеплення і інші члени тайського кабінету міністрів, але місцевий регулятор призупинив використання цієї вакцини.

Ключове питання в ситуації, що склалася: чи дійсно є взаємозв’язок або це збіг?

37 зареєстрованих випадків утворення тромбів. Фахівці зазначають, що це набагато нижче очікуваного рівня. Більш того, немає переконливого біологічного пояснення того, чому вакцина може викликати утворення тромбу. Ось чому ВООЗ і Велика Британія кажуть, що немає доказів зв’язку між щепленням і утворенням тромбів. І Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) запропонувало продовжувати вакцинацію.

Але рішення окремих країн призупинити використання вакцин Oxford-AstraZeneca завело експертів у глухий кут.

І це не перший випадок, коли європейські країни проявляють обережність відносно вакцини AstraZeneca. Німеччина, Франція та інші країни з самого початку не рекомендували використовувати вакцину людям старше 65 років. Але потім змінили своє рішення.

Зазначається, що Франція, Німеччина та інші європейські країни фіксують вищий рівень зараження коронавірусом, ніж Велика Британія, і існує перспектива погіршення ситуації.

Що говорить ВООЗ?

ВООЗ розслідує випадки утворення тромбів. Але при цьому представник ВООЗ заявив, що “немає доказів того, що інциденти були пов’язані з вакциною”.

Офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер пообіцяв, що громадськість обов’язково буде поінформована про результати розслідування.

EMA, яке в даний час також проводить перевірку, заявило, що вакцинація може бути продовжена.

Агентство підкреслює, що перевага вакцини перевищує ризики будь-яких побічних ефектів.

Регуляторний орган Великої Британії в області лікарських засобів також заявив, що немає даних про зв’язок між щепленням і утворенням тромбів.

Що говорить AstraZeneca?

Виробник також говорить, що немає ніяких доказів підвищеного ризику згортання крові через вакцину.

В ЄС і Сполученому Королівстві було зареєстровано 15 випадків тромбозу глибоких вен (ТГВ) – згустки крові у вені – і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії – згустки крові, які потрапили в легені, – серед тих, хто був вакцинований.