У США законодавці штату Нью-Йорк попередньо домовилися про легалізацію продажу марихуани в рекреаційних цілях.

Про це з посиланням на членів законодавчих зборів штату повідомляє газета New York Post.

Відповідна ініціатива буде включена в проєкт бюджету штату на наступний рік.

За даними видання, законодавці штату вже домовилися про легальний статус наркотику. Голосування з цього приводу має пройти наступного тижня, але це більше формальність: в обох палатах законодавчих зборів більшість належить демократам, які лояльно ставляться до ідеї.

Очікується, що продавати в магазинах канабіс почнуть з грудня 2022 року, а кожен житель штату зможе зберігати для особистого користування до 85 грамів марихуани, якщо йому вже виповнився 21 рік.

Якщо закон приймуть, то в штаті створять і спеціальний регулюючий орган. За оцінками законодавців, акциз на легальний продаж марихуани може приносити в бюджет штату до 300 мільйонів доларів на рік.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо є одним з найбільш завзятих прихильників легалізації канабісу: він уже пропонував відповідні ініціативи в 2019 і 2020 роках.

“Ми намагаємося легалізувати марихуану вже три роки. Я терпів невдачі щороку. В цьому році ми повинні це зробити, і вкрай важливо зробити це до моменту прийняття бюджету. Легалізація канабісу – це не тільки важливе питання соціальної справедливості, а й дохід для штату”, – заявив Куомо.

На даний момент в штаті Нью-Йорк дозволено використовувати марихуану лише в медичних цілях. Якщо закон буде прийнятий, Нью-Йорк стане п’ятнадцятим штатом, в якому дозволено буде продавати наркотик в рекреаційних цілях.