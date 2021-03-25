Про це з посиланням на членів законодавчих зборів штату повідомляє газета New York Post.
Відповідна ініціатива буде включена в проєкт бюджету штату на наступний рік.
За даними видання, законодавці штату вже домовилися про легальний статус наркотику. Голосування з цього приводу має пройти наступного тижня, але це більше формальність: в обох палатах законодавчих зборів більшість належить демократам, які лояльно ставляться до ідеї.
Очікується, що продавати в магазинах канабіс почнуть з грудня 2022 року, а кожен житель штату зможе зберігати для особистого користування до 85 грамів марихуани, якщо йому вже виповнився 21 рік.
Якщо закон приймуть, то в штаті створять і спеціальний регулюючий орган. За оцінками законодавців, акциз на легальний продаж марихуани може приносити в бюджет штату до 300 мільйонів доларів на рік.
Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо є одним з найбільш завзятих прихильників легалізації канабісу: він уже пропонував відповідні ініціативи в 2019 і 2020 роках.
“Ми намагаємося легалізувати марихуану вже три роки. Я терпів невдачі щороку. В цьому році ми повинні це зробити, і вкрай важливо зробити це до моменту прийняття бюджету. Легалізація канабісу – це не тільки важливе питання соціальної справедливості, а й дохід для штату”, – заявив Куомо.
На даний момент в штаті Нью-Йорк дозволено використовувати марихуану лише в медичних цілях. Якщо закон буде прийнятий, Нью-Йорк стане п’ятнадцятим штатом, в якому дозволено буде продавати наркотик в рекреаційних цілях.
- Раніше вчені з Lambert Initiative провели дослідження, яке доказує, що CBD (природний екстракт канабісу) не впливає на здатність керувати автомобілем, а помірне вживання THC (один з основних канабіноїдів) викликає інтоксикацію, яка триває до чотирьох годин.