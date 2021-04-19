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Ню-модель з Дніпра Мінюкова брала участь в засіданні Нацради реформ: фото

Ню-модель Анна Мінюкова (asi_mikovich) бере участь в засіданнях Нацради реформ — консультативного органу при президенті. 

Понеділок, 19 квітня 2021, 21:37

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, фото з засідання Нацради реформ Мінюкова опублікувала у понеділок, 19 квітня, доповнивши таким підписом:

“Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення і розвиватися в команді професіоналів”.

На цьому фото, зробленому рівно місяць тому, можна побачити власне Мінюкову, що сидить в третьому ряді за речницею президента Юлією Мендель, яка своєю чергою сидить за Володимиром Зеленським.

На фото також присутні очільник Офісу президента Андрій Єрмак, очільник виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі, спікер та віцеспікер Ради Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук тощо.

Помітити Мінюкову можна і на відео з засідання, опублікованому Саакашвілі.

Мінюкова називає себе “інфраструктурною музою України” і вже понад два роки веде Instagram-блог. В профілі можна побачити фото з відомими політиками (колишні міністри, нардепи, мери тощо), ню-фото, дописи на суспільно важливі теми (екологія, урбанізм, тощо). Інколи трапляються звіти з різних заходів, присвячених, зокрема, тематиці інфраструктури.

Мінюкова привернула до себе увагу у 2019 році, коли стала на захист мера Дніпра Бориса Філатова у його суперечці із президентом Володимиром Зеленським.

Суть парі була в тому, що Філатов або відкриє добудований Центральний міст, або піде у відставку за власним бажанням. Тоді модель пообіцяла, що влаштує ню-фотосесію на мості, якщо він буде добудований вчасно.

Скріншот: apostrophe.ua

7 вересня стало відомо, що Філатов вчасно добудував міст і виграв парі з Зеленським. Своєю чергою Мінюкова, як і обіцяла, сфотографувалася оголеною на цій локації.

Скріншот: apostrophe.ua

Зауважимо, що зараз фото, присвячені цьому парі, видалені з акаунтів Мінюкової в Instagram та Facebook.

Теги: Анна Мінюкова, Міхеїл Саакашвілі, Нацрада реформ, модель

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