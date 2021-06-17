Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила максимальні граничні ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку електричної енергії (ВДР) в торговій зоні Об'єднаної енергосистеми України.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні, повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Так, “денні” години (07:00-23:00) – до 2655,99 грн/МВт-год, ціни на “нічні” години (23:00-07:00) – до 1243,71 грн/МВт-год.

На держпідприємстві “Оператор ринку” зазначили, що нові ціни діятимуть з 18 червня 2021 року.

Якщо заявлена ціна перевищуватиме граничну ціну для відповідного періоду доби, вона автоматично відхилятиметься програмним комплексом XMTRADE|PXS.

Колишній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк у своєму блозі зазначив, що НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх діючих цін при “Роттердам+” (в березні-травні 2019) плюс інфляція цін виробників за 2 роки.

Формула “Роттердам+” запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила НКРЕКП як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначає кінцеву ціну на електроенергію. Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ.