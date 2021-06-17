Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні, повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Так, “денні” години (07:00-23:00) – до 2655,99 грн/МВт-год, ціни на “нічні” години (23:00-07:00) – до 1243,71 грн/МВт-год.
На держпідприємстві “Оператор ринку” зазначили, що нові ціни діятимуть з 18 червня 2021 року.
Якщо заявлена ціна перевищуватиме граничну ціну для відповідного періоду доби, вона автоматично відхилятиметься програмним комплексом XMTRADE|PXS.
Колишній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк у своєму блозі зазначив, що НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх діючих цін при “Роттердам+” (в березні-травні 2019) плюс інфляція цін виробників за 2 роки.
Формула “Роттердам+” запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила НКРЕКП як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначає кінцеву ціну на електроенергію. Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ.
- 5 квітня 2017 року Національні антикорупційне бюро України (НАБУ) почало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) через формули “Роттердам +”.
- 15 лютого 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір розібратися з формулою формування ціни при закупівлі вугілля і газу.
- 8 серпня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили шести особам, причетним до впровадження так званої формули “Роттердам +”, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.
- 11 листопада 2019 року повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і заарештували заочно двох підозрюваних у “справі Роттердам +”.