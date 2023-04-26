Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла рішення про проведення позапланової невиїзної перевірки дотримання НЕК "Укренерго" вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

Про це інформує пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що ліцензіат не надав на запит НКРЕКП у встановлений строк інформацію стосовно здійснених НЕК “Укренерго” кроків, організаційних заходів та процесів направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина.

“Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. Прибуток від експорту електроенергії є критично важливим для відновлення пошкодженої ворогом енергетичної інфраструктури, для підготовки до наступного опалювального сезону”, – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, внаслідок зупинки експорту до Словаччини Україна втрачає близько 20 млн грн на добу.

Крім того, він зазначив, що зараз НКРЕКП вживає заходів для термінового відновлення експорту української електроенергії до Словаччини.

“21 квітня проведено онлайн зустріч з директором Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковські, під час якої обговорювалося це питання. А сьогодні за ініціативою Регулятора відбудеться спільна нарада за участю представників Європейської Комісії, Енергетичного Співтовариства, Словацького регулятора та ОСП двох країн. Про результати цієї наради буде повідомлено найближчим часом. Ми повинні якомога скоріше усунути всі проблемні моменти та відновити експорт”, – резюмував очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, що з 21 квітня Україна зупинила експорт електроенергії до Словаччини, який розпочала 17 квітня.