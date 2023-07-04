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НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Вівторок, 4 липня 2023, 22:55
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Джерело: пресслужба НКРЕКП

“Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нині регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Нагадаємо, що раніше НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення для населення.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про підвищення тарифів на воду.

“М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення”, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що уряду доручено представити рішення у відповідь.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також назвав таке рішення неприйнятним. “Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення”.

Теги: водокористування, водопостачання, комунальні послуги, НКРЕКП, підвищення тарифів, сфера енергетики, тарифи на воду

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