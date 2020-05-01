Відповідний пост екснардеп опублікувала в Facebook.

“Кінець епохи бідності Ахметова. Вчора тарифна комісія НКРЕКП прийняла ще одне лобістський рішення для зростання ціни електроенергії”, — написала вона.

Войціцька повідомила, що це рішення приймалося без публікації проєкту та публічного обговорення.

“Рішення було прийнято підло, без публікації проекту рішення, без будь-якого публічного обговорення та із порушенням усіх процедур, і все це тягне на статтю про перевищення владних повноважень та зловживання владою. Доповідав це питання Д.Коваленко, який є фігурантом кримінального провадження по Роттердам+”, — зазначила вона.

Крім того, рішення було представлено нібито як “міра, пов’язана з поширенням коронавірусної хвороби”.

Відповідно до рішення комісії вартість електроенергії в обідні години стала “на 50% дорожчою, ніж вночі”, що є “повною протилежністю ситуації на європейських ринках”.

На підтвердження своїх слів екснардеп привела графіки, що демонструють, як в умовах, коли електроенергії в надлишку, а споживання маленьке, діють інші країни.

“Практично у всіх європейських краінах вдень, коли споживання мало, а сонячної генерації багато, то ціна на електроенергію знижується. […] На графіку 1 можна побачити, як у обідні години знижується ціна електроенергії у Болгарії (графік на сьогодні 1 травня). Болгарія прикметна тим, що там також багато вугільної та атомної генерації, тобто у цьому вона схожа із Україною. Як бачимо у денні години сьогодні електроенергія більш ніж у 10 разів дешевша, аніж у вечірні чи нічні години. На графіку 2 — ціна електроенергії у Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії. Як бачимо у цих краінах сьогодні в обід електроенергія у 4-5 раз дешевша, аніж у інші години доби, в тому числі дешевша, аніж вночі”, — написала Войціцька.

“Схоже, утворився дует з [в.о. міністра енергетики Ольгою] Буславець — вона зупиняє атомні блоки, щоб доля ринку переходила до Ахметова, а НКРЕКП піднімає ціну, щоб Ахметов продавав дорожче”, — вважає нардеп.