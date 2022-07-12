У Європейському Союзі планують найближчим часом представити сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше посадовці зазначали, що нові санкції, ймовірно, матимуть обмеження щодо імпорту російського золота, заходи про перевірку попередніх санкцій, а також розширення списку обмежень проти фізичних та юридичних осіб.

За даними інформаційної агенції, у Європі наразі обговорюють механізми обмеження ціни на російську нафту, проте навряд вони реалізуються найближчим часом.

Деякі країни союзу пропонували почати вводити санкції проти російського газу, але такі заходи поки не мають підтримки більшості країн-членів Євросоюзу.