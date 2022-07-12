Про це повідомляє Bloomberg.
Раніше посадовці зазначали, що нові санкції, ймовірно, матимуть обмеження щодо імпорту російського золота, заходи про перевірку попередніх санкцій, а також розширення списку обмежень проти фізичних та юридичних осіб.
За даними інформаційної агенції, у Європі наразі обговорюють механізми обмеження ціни на російську нафту, проте навряд вони реалізуються найближчим часом.
Деякі країни союзу пропонували почати вводити санкції проти російського газу, але такі заходи поки не мають підтримки більшості країн-членів Євросоюзу.
- Нагадаємо, що Польща вимагає посилити санкції проти Росії. Саме тому Уряд Польщі закликав запровадити додаткові санкції проти РФ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.
- Також литовський уряд розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. З 10 липня почалося поетапне запровадження санкцій, які оголосив раніше ЄС.
- Канада планує розширити санкційний тиск на Росії. Вони припадають на нафтовий, газовий, хімічний і виробничий сектори.
- Навіть якщо санкції проти РФ призведуть до ФРН до труднощів у енергопостачанні, погіршення бізнесу та подорожчання електрики — більшість німців підтримують їх, свідчить соціологічне опитування Deutschlandtrend.