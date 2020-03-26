Трек опублікований на офіційному Youtube-каналі гурту.
Музиканти закликали слухачів дотримуватися карантину та слідувати рекомендаціям медиків: залишатися вдома та обмежити близькі контакти з іншими людьми, зокрема — поцілунки та обійми.
“Режим карантину нас змінить і це вже відбувається. Ми сподіваємося на краще! Але є речі за якими ми дико сумуємо — обнімашки та поцілунки”, — прокоментував Потап.
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MOZGI – NO HUGS ,NO KISSES @mozgiband Quarantine mode can change us and for sure it will and we hope in better way ! but some things we’re missing so bad ! Like #hugs and #kisses Join us on @tiktok challenge , feel the vibe and #STAYHOMEMOTHERFUCKERS #stayhome #qarantine #keepitclean Режим Карантина нас изменит и это уже происходит,Мы надеемся в лучшую сторону! Но есть вещи за которыми мы дико скучаем – #обнимашки и #поцелуи Присоединяйся к нам в #тикток #tiktok #tiktokchallenge Почувстуй найстрой и #ОСТАВАЙСЯДОМА #nohugs #nokisses #mozgi
Довідка. MOZGI — український гурт танцювальної електронної музики, який існує з 2014 року. У складі групи такі виконавці: Потап, Позитив, “Дядя Вадя” (Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED, RUSONE. За час свого існування колектив випустив 5 альбомів, зняв близько 20 кліпів та 14 разів був номінований на музичні премії.
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Музиканти Боно, Will.i.Am, Дженніфер Хадсон та Йошікіо записали надихаючу пісню, щоб підтримати всіх, хто знаходиться вдома на карантині.