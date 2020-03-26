Трек опублікований на офіційному Youtube-каналі гурту.

Музиканти закликали слухачів дотримуватися карантину та слідувати рекомендаціям медиків: залишатися вдома та обмежити близькі контакти з іншими людьми, зокрема — поцілунки та обійми.

<noscript><iframe title="No Hugs No Kisses" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/hhiz5O5LPas?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Режим карантину нас змінить і це вже відбувається. Ми сподіваємося на краще! Але є речі за якими ми дико сумуємо — обнімашки та поцілунки”, — прокоментував Потап.

Довідка. MOZGI — український гурт танцювальної електронної музики, який існує з 2014 року. У складі групи такі виконавці: Потап, Позитив, “Дядя Вадя” (Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED, RUSONE. За час свого існування колектив випустив 5 альбомів, зняв близько 20 кліпів та 14 разів був номінований на музичні премії.