Українки запустили флешмоб на підтримку дружини кандидата у мери Черкас Віктора Євпака Кароліни Євпак. Вони вирішили оригінальним способом виразити солідарність та зупинити хвилю лукізму та ейджизму, яка розпочалася стосовно жінки у період передвиборчої кампанії її чоловіка.

Флешмоб влаштували у Facebook.

Кароліна Євпак – англійка, яка колись продала свій будинок у Великобританії та поїхала жити в район Д міста Черкаси. В Україні подружжя живе понад 10 років та виховує двох дітей.

Однак, під час передвиборчої кампанії Віктора Євпака, його дружина стала жертвою булінгу з боку суспільства. Її публічно принижували, оцінюючи зовнішність, вік та відсутність косметики.

Черкащанки вирішили підтримати жінку та почали публікувати свої фото без макіяжу з хештегом #no_make_up. Також жінки позначають Кароліну Євпак та додають прозу і вірші про особливість жінки.