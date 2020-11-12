Флешмоб влаштували у Facebook.
Кароліна Євпак – англійка, яка колись продала свій будинок у Великобританії та поїхала жити в район Д міста Черкаси. В Україні подружжя живе понад 10 років та виховує двох дітей.
Однак, під час передвиборчої кампанії Віктора Євпака, його дружина стала жертвою булінгу з боку суспільства. Її публічно принижували, оцінюючи зовнішність, вік та відсутність косметики.
Черкащанки вирішили підтримати жінку та почали публікувати свої фото без макіяжу з хештегом #no_make_up. Також жінки позначають Кароліну Євпак та додають прозу і вірші про особливість жінки.
- Прем’єрку Фінляндії Санну Марін розкритикували за фото у піджаку з глибоким вирізом. Одночасно чимало користувачів встали на захист прем’єрки. Чоловіки та жінки публікували світлини в піджаках на голе тіло, супроводжуючи дописи тегами #imwithsanna (#язсанною) та #naisvihanäkyväksi (#бачуненавистьдожінок).