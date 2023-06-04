Джерело: Олександра Матвійчук у Facebook.
“За кілька днів матиму зустріч із Папою Римським у Ватикані. Їду туди на запрошення папського престолу. Раніше ми передавали йому в руки при різних нагодах листи із проханням сприяти звільненню наших полонених. Ми оформляли їх як офіційні звернення, колективні петиції за підписами рідних, відкриті листи”, – повідомила Матвійчук.
Також вона відзначила, що Ватикан направив миротворчу місію в Україну та Росію, “тож пріоритетним завданням цієї місії має бути повернення усіх українських військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних”.
Матвійчук наголосила, що до цього часу слід вимагати від Росії дотримання усіх норм Женевських конвенцій, “щоби їх не катували, надавали медичну допомогу, забезпечували належні умови утримання тощо. Усе це зараз відповідно до свідчень звільнених з російського полону людей звучить як космос”.
“Хочу передати Папі Римському стислі повідомлення від рідних військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних людей із Криму та інших регіонів України. Тому хто із рідних хоче долучитися та йому написати, прошу заповнити цю гугл-форму. Усе перекладемо на його рідну іспанську та передамо”, – пояснила лауреатка Нобелівської премії.
Також вона надала лінк для заповнення гугл-форми.
“На всяк випадок, аби хто не подумав, ми не формуємо списки для звільнення. Ці списки в компетенції державних органів, так само як і ведення офіційних перемовин із Росією. Ми хочемо олюднити для Папи Римського ці цифри та сухі біографічні дані”, – попередила Матвійчук.
Нагадаємо, речник Святого Престолу Маттео Бруні повідомив, що Ватикан відправить кардинала Маттео Дзуппі в Україну у межах “спеціальної мирної місії”.
- 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.
- Папа Римський Франциск нещодавно заявив про “секретну миротворчу місію” Ватикану щодо припинення російсько-української війни. Водночас за даними ЗМІ, в Україні нічого не знають про “миротворчі місії” Ватикану.
- Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив у середу, 10 травня, що так звана “секретна миротворча місія” Святого Престолу, покликана завершити війну РФ в Україні, триває.