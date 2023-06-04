Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук передасть Папі Римському короткі повідомлення від родичів військовополонених та незаконно ув’язнених громадян із Криму та інших регіонів України.

Джерело: Олександра Матвійчук у Facebook.

“За кілька днів матиму зустріч із Папою Римським у Ватикані. Їду туди на запрошення папського престолу. Раніше ми передавали йому в руки при різних нагодах листи із проханням сприяти звільненню наших полонених. Ми оформляли їх як офіційні звернення, колективні петиції за підписами рідних, відкриті листи”, – повідомила Матвійчук.

Також вона відзначила, що Ватикан направив миротворчу місію в Україну та Росію, “тож пріоритетним завданням цієї місії має бути повернення усіх українських військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних”.

Матвійчук наголосила, що до цього часу слід вимагати від Росії дотримання усіх норм Женевських конвенцій, “щоби їх не катували, надавали медичну допомогу, забезпечували належні умови утримання тощо. Усе це зараз відповідно до свідчень звільнених з російського полону людей звучить як космос”.

“Хочу передати Папі Римському стислі повідомлення від рідних військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних людей із Криму та інших регіонів України. Тому хто із рідних хоче долучитися та йому написати, прошу заповнити цю гугл-форму. Усе перекладемо на його рідну іспанську та передамо”, – пояснила лауреатка Нобелівської премії.

Також вона надала лінк для заповнення гугл-форми.

“На всяк випадок, аби хто не подумав, ми не формуємо списки для звільнення. Ці списки в компетенції державних органів, так само як і ведення офіційних перемовин із Росією. Ми хочемо олюднити для Папи Римського ці цифри та сухі біографічні дані”, – попередила Матвійчук.

Нагадаємо, речник Святого Престолу Маттео Бруні повідомив, що Ватикан відправить кардинала Маттео Дзуппі в Україну у межах “спеціальної мирної місії”.