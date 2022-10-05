Про це повідомили у Нобелівському комітеті.
Метод “клік-хімії” полягає у тому, що молекулярні будівельні блоки швидко й ефективно з’єднуються разом. Основу для методу заклали Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал, а використовувати їх за новітнім способом в живих організмах стала Керолін Бертоцці.
Вчені давно прагнуть створювати дедалі складніші молекули. Відкриття є важливим для фармацевтичної сфери.
“Цьогоріч премія з хімії направлена на те, щоб не ускладнювати речі, а працювати із тим, що легко і просто. Функціональні молекули можна побудувати навіть прямим шляхом”, – сказав Йоган Оквіст, голова Нобелівського комітету з хімії.
До слова, хімік Баррі Шарплесс отримав вже другу Нобелівську премію з хімії. Приблизно у 2000 році він ввів концепцію клік-хімії. Вона полягає в тому, аби бути формою простої та надійної хімії, де реакції відбуваються швидко та уникають небажаних побічних продуктів.
Пізніше два інших вчені незалежно один від одного представили хімічну реакцію. Саме її зараз використовують при розробці фармацевтичних препаратів.
Реакцію кліків, які працюють всередині живих організмів, розробила Керолін Бертоцці. Біоортогональні реакції відбуваються без порушення нормальної хімії клітини.
Цей метод використовують по всьому світу, зокрема для дослідження клітин і відстеження біологічних процесів. Нині тривають клінічні випробування цієї технології у створенні ліків проти раку.
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