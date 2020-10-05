Нобелівська премія: 10 цікавих фактів

Премія щорічно вручається в Стокгольмі і Осло з 1901 року і зібрала за цей час навколо себе безліч незвичайних фактів.

Пропонуємо дізнатися 10 цікавих фактів про Нобелівську премію.

1. ПРЕМІЯ НАРОДИЛАСЯ ДЛЯ ВІДВОДУ ОКА ВІД ВІДКРИТТІВ НОБЕЛЯ

Творець премії Альфред Нобель був завзятим пацифістом, що не завадило йому сколотити значний капітал на торгівлі зброєю і винаході динаміту. Він вважав, що саме наявність небезпечної зброї повинна залякувати противника, запобігаючи війнам, терактам і кровопролиттю. Прозріння було болючим. Коли газети раніше терміну поховали Альфреда Нобеля, сплутавши його з померлим в Санкт-Петербурзі братом Людвігом, його сильно здивували ранкові заголовки: “Продавець смерті”, “Кривавий багач”, “Динамітний король”.

Щоб не увійти в історію мільйонером на крові, Альфред Нобель негайно викликав юриста і переписав заповіт, де йшлося про те, що після смерті все багатомільйонне майно покласти в надійний банк і довірити фонду, який буде розділяти доходи від вкладень на п’ять рівних частин і вручати їх щорічно у вигляді премії. Задумка вдалася: зараз мало хто згадає про те, хто винайшов динаміт, зате про премію імені Нобеля знає навіть дитина.

2. ЕКОНОМІКА НЕ БУЛА ВКЛЮЧЕНА ДО СПИСКУ ПРЕМІЙ

Спочатку премія присуджувалася в п’яти номінаціях: хімія, фізика, медицина, література і досягнення з підтримки миру. Пізніше, в 1969 році, Шведський банк додав до цього списку також премію з економіки. Оскільки область економіки не була перерахована в заповіті, вручають її не з фонду Нобеля, а з фонду Шведського банку, але на церемонії вручення Нобелівських премій. Нащадки Нобеля не підтримують додавання до премії ще економічної області.

“По-перше, – кажуть вони, – так руйнується весь сенс премії. Якщо вона названа ім’ям Нобеля, то і вручатися повинна тільки в тих областях, які сам Нобель перерахував у своєму заповіті. По-друге, Нобель просто не любив економістів і оминув їх увагою в заповіті не випадково”.

3. ПРЕМІЯ ПАДАЄ В ЦІНІ

У перерахунку на нинішній курс, при перерахунку рухомого і нерухомого майна Нобеля в грошовий еквівалент, фонд отримав близько 250 млн. доларів. Частина капіталу відразу була вкладена в цінні папери, і премії лауреатам вручалися від прибутку. На даний момент стан фонду налічує 3 млрд доларів.

Незважаючи на зростання капіталу фонду Нобелівської премії, в 2012 році було прийнято урізати її на 20% (з 1.4 млн до 1.1 млн доларів). Такий хід, на думку директорів фонду, допоможе створити надійну фінансову подушку і забезпечити високий грошовий рівень премії на довгі роки.

4. НЕЗВИЧНІ ЛАУРЕАТИ І НОМІНАНТИ

Премія дуже рідко вручалася кому-небудь вдруге. За всі роки її існування таке траплялося лише 4 рази. Федерік Сегнер отримав обидві премії по хімії, Джон Бардін – з фізики, Лайнус Полінг – з хімії та премію Миру. Єдиною жінкою, яка отримала дві Нобелівські премії, стала Марія Склодовська-Кюрі.

Марія Склодовська-Кюрі

Стенлі Вільямс, ватажок злочинного угруповання Crips, був номінований на Нобелівську премію 9 разів: як письменник і як гуманіст. Спочатку угруповання Crips протистояло поліцейському беззаконню на вулицях Лос-Анжелеса, але коли розрослося, на його рахунку виявилися кілька смертей поліцейських і чомусь пограбування банку. Стенлі Вільямса заарештували і засудили до смертної кари.

Книги, які Стенлі писав в ув’язненні, стали бестселерами, він удостоївся навіть Премії президента США. Це все одно не розжалобило серця губернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнегера, і в 2005 році ватажок банди Crips був страчений.

5. ПРЕМІЯ З МАТЕМАТИКИ

Багато хто знає, що в області математики Нобелівська премія не присуджується. Так само багато хто впевнений, що причиною тому – кохана Нобеля, яка пішла від нього до математика. Дійсно, в заповіті математика спочатку була включена в список областей, в яких вручається премія, але пізніше викреслена самим Нобелем.

Насправді, немає ніяких доказів романтичної історії, пов’язаної з відмовою Нобеля видавати премію математикам. Більш імовірним є той факт, що головним претендентом на отримання премії з математики перед смертю Нобеля був Міттаг-Леффлер, якого засновник премії не злюбив вже давно за настирливе випрошування пожертвувань для Стокгольмського Університету. Вирішивши бути вірним собі і не давати Міттаг-Леффлеру грошей, Нобель викреслив зі списку математику і замінив її премією Миру.

6. БАНКЕТ ПІСЛЯ ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЙ

Банкет проводиться відразу після вручення премій в Блакитному залі міської ратуші Стокгольма. У приготуванні святкової вечері задіяні кухарі ресторану при ратуші і кращі кулінари, які в році вручення премії удостоїлися звання “Кухар року”. Ще за три місяці до банкету члени Нобелівського комітету дегустують три різновиди меню і приймають рішення, яке саме гідно бути частуванням гостей на банкеті. На десерт традиційно подають морозиво, але сорт його тримається в найсуворішому секреті до самого вечора церемонії.

Зал прикрашає більше 20 000 квітів з Сан-Ремо, а рух офіціантів відрепетируваний з точністю до секунди. Рівно о 7 вечора почесні гості на чолі з монархами спускаються в Блакитний зал. Шведський король веде під руку нобелівську лауреатку, а якщо такої немає, то дружину лауреата з фізики.

Сервіз для банкету має свій унікальний дизайн: виконаний в трьох кольорах шведського ампіру: синій, зелений і золотий і складається з 6750 келихів, 9450 ножів і виделок, 9550 тарілок і однієї чайної чашки для принцеси Ліліани, яка не пила каву. Після смерті принцеси чашку стали зберігати в спеціальній коробочці з червоного дерева з монограмою принцеси. Блюдце від чашки не так давно було викрадено.

7. НОБЕЛЬ В КОСМОСІ

Найчастіше ім’я Альфреда Нобеля увічнюють астронавти. У 1970 році Міжнародний астрономічний союз назвав ім’ям Альфреда Нобеля кратер на Місяці, правда, на темній її стороні.

А в 1983 році в його честь назвали астероїд номер 6032.

8. КОЛИ ПРЕМІЇ НЕ ПРИСУДЖУВАЛИ

Якщо гідних кандидатів на премію в якийсь із областей немає, її просто не присуджують. Так п’ять разів траплялося з премією з медицини, чотири рази з премією з фізики і найбільше – з премією Миру.

За правилами, які взяли в 1974 році, премію можна присуджувати тільки за життя лауреата. Правило було порушено лише одного разу, в 2011 році, коли лауреат премії з медицини Ральф Стайман помер від раку за дві години до вручення.

9. ГРОШОВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ПРЕМІЇ І ДИВНІ СПОСОБИ ЇЇ ВИТРАТИТИ

Грошовий еквівалент премії плаваючий, але зазвичай становить понад мільйон доларів США. Таку суму не кожен вчений пускає на розвиток своїх наукових досліджень. Іван Бунін, з усім розмахом російської душі витратив гроші на вечірки. Поет Рене Франсуа Арман Сюллі-Прюдом організував свою премію, яка була не така успішна, як нобелівська, але проіснувала шість років і вручалася майстрам поезії. Угорський письменник Ірмі Кертеш віддав свою премію дружині, таким чином оцінивши її героїчну вірність йому в труднощах і злиднях. “Нехай купить собі суконь і прикрас, – прокоментував своє рішення письменник, – вона це заслужила”.

Пол Грінгард, який досліджував взаємозв’язок між нервовими клітинами, що згодом послужило створення антидепресантів, витратив преміальні гроші на створення власної премії Pearl Meister Greengard. Її часто презентують як аналог Нобелівської премії для жінок, тому як в науковому світі, за словами Грінарда, існує величезна дискримінація жінок. Премію вчений присвятив своїй померлій при пологах матері.

10. ПРЕМІЯ СВІТУ

Самою спірною і політично заангажованою з шести областей, в яких присуджується премія, є премія Миру. На премію в різні часи номінувалися такі безумовні лиходії, як Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні, Йосип Сталін.

У минулому, 2014 році, на неї номінувався Володимир Путін. Сімнадцятирічна Малала Юсуфай з Пакистану, відібрала у Путіна перемогу, стала наймолодшою ​​володаркою Нобелівської премії. Її боротьба за освіту дівчаток в ісламських країнах призвела до всесвітнього визнання і престижної премії. Радикальні ісламські угруповання оголосили дівчині джихад (священну війну) і відразу після вручення премії намагалися її вбити, але Малала вижила і продовжує боротися за права жінок на освіту.

На відміну від всіх інших областей, премія Миру вручається не в Стокгольмі, а в Осло.