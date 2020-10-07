Нобелівську премію з хімії у 2020 році присудили француженці Еммануелі Шарпентьє і американці Дженніфер Дудні, які займалися розробкою методу редагування генома.

Про їх дослідження йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

Зазначається, що Шарпантьє і Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології, так звані генетичні ножиці CRISPR / Cas9.

Раніше модифікація генів в клітинах була трудомісткою, важкою, а іноді і неможливою роботою. За допомогою генетичних ножиць CRISPR / Cas9 тепер можна змінити код життя протягом кількох тижнів.

Як це часто буває в науці, відкриття цих генетичних ножиць було несподіваним. Під час досліджень Еммануель Шарпантьє однієї з бактерій, що завдають найбільшої шкоди людству, вона виявила раніше невідому молекулу – tracrRNA. Її робота показала, що tracrRNA є частиною древньої імунної системи бактерій, яка обеззброює віруси, розщеплюючи їх ДНК.

Шарпантьє опублікувала своє відкриття в 2011 році. У тому ж році вона розпочала співпрацю з досвідченим біохіміком, що володіє великими знаннями про РНК, Дудною. Разом їм вдалося відтворити генетичні ножиці бактерій в пробірці і спростити молекулярні компоненти ножиць, щоб їх було простіше використовувати.

Потім в епохальному експерименті вони перепрограмували генетичні ножиці. У своїй природній формі ножиці розпізнають ДНК вірусів, але Шарпантьє і Дудна довели, що ними можна управляти і розрізати будь-яку молекулу ДНК в заздалегідь визначеному місці. Там, де ДНК розрізана, легко переписати код життя.

З тих пір, як Шарпантьє і Дудна в 2012 році відкрили генетичні ножиці CRISPR / Cas9, їх використання різко зросло.

Цей інструмент сприяв багатьом важливим відкриттям в галузі фундаментальних досліджень, а дослідники рослин змогли вивести культури, стійкі до цвілі, шкідників і посухи.

У медицині на даний момент проходять клінічні випробування нових методів лікування раку, а мрія про те, щоб вилікувати спадкові захворювання, ось-ось стане реальністю.

“Цей генетичний інструмент має величезну силу, яка зачіпає всіх нас. Це не тільки зробило революцію у фундаментальній науці, а й призвело до появи інноваційних культур і призведе до революційних нових методів лікування”, – зазначив глава Нобелівського комітету з хімії Клас Густафссон.