Про їх дослідження йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

За що присудили премію

Аукціони – найдавніша форма продажу об’єктів, яка активно використовується і сьогодні. Коли заходить мова про аукціони, то багатьом відразу приходить на думку продаж картин або антикваріату. Однак аукціони зачіпають життя кожної людини – за таким механізмом визначаються ціни на рекламу, на вартість держконтрактів, на частоти для мобільного зв’язку, а також на інші послуги та товари.

Є різні види аукціонів. Наприклад, аукціони з відкритими і закритими ціновими пропозиціями. На торгах може бути один продавець і багато покупців, багато продавців і один покупець, а також необмежену кількість учасників з обох сторін.

Для економістів цікаві такі приклади сучасних аукціонів, як торги радіочастотами для телекомунікаційних операторів, які з 1990-х років проводить Федеральна комісія із зв’язку США; аукціони з розміщення державних облігацій, що проводяться повсюдно; конкурси Євросоюзу з продажу квот на викиди парникових газів.

Будь-який аукціон характеризується трьома факторами: формат (правила) аукціону, особливості об’єкту, що продається і інформаційна невизначеність (у кожного учасника є тільки імовірнісний розподіл цінності об’єкта).

Роберт Вілсон в серії класичних робіт 1960-1970-х років описав стратегію оптимальної ставки для аукціону першої ціни (закритого аукціону, де об’єкт дістається учаснику, який запропонував найвищу ціну). Він показав, що учасники пропонують нижчу ціну, ніж їх найкраща оцінка вартості об’єкта, щоб уникнути “прокляття переможця” – ситуації, при якій переможець торгів переоцінює вартість об’єкта і зазнає збитків.

Мілгром в районі 1980 опублікував кілька наукових робіт, в яких проаналізував, як різні формати аукціонів впливають на проблему “прокляття переможця”. В англійському аукціоні організатор починає з низької ціни і підвищує її крок за кроком, а в голландському аукціоні навпаки – починає з високою ціни і йде на зниження, поки хто-небудь не погодиться купити об’єкт. Мілгром довів, що проблема “прокляття переможця” гостріше стоїть для голландського аукціону, тому фінальна ціна в цьому форматі виявляється нижче, ніж при англійському аукціоні.

Наукові дослідження Мілгрома і Вілсона не тільки допомагають урядам і регуляторам продавати об’єкти за вищою ціною, а учасникам торгів – купувати за нижчою. Їхні праці сприяють ефективності аукціонів, коли об’єкт дістається учаснику, який найкращим чином впорається з керуванням придбаним об’єктом, відзначається в матеріалах Нобелівського комітету.