Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель і Андреа Гез, які досліджували чорні діри, стали лауреатами Нобелівської премії з фізики.

Про їх дослідженнях детально розповідається в пресрелізі Нобелівського комітету.

Зазначається, що премію вчені отримали за відкриття, пов’язані з одним із найекзотичніших явищ у Всесвіті – чорною дірою.

Зокрема, Роджер Пенроуз показав, що загальна теорія відносності призводить до утворення чорних дір. А Рейнхард Генцель і Андреа Гез виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об’єкт управляє орбітами зірок в центрі нашої галактики. Надмасивна чорна діра – єдине відоме пояснення.

Чорні діри

Роджер Пенроуз використовував математичні методи щоб довести те, що чорні діри є прямим наслідком загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Сам Ейнштейн не вірив, що чорні діри дійсно існують.

У січні 1965 року, через десять років після смерті Ейнштейна, Роджер Пенроуз довів, що чорні діри дійсно можуть утворюватися, і докладно описав їх.

За своєю суттю чорні діри приховують сингулярність, в якій припиняються всі відомі закони природи. Його новаторська стаття досі вважається найважливішим внеском в загальну теорію відносності з часів Ейнштейна.

Темний секрет Чумацького Шляху

Рейнхард Генцель і Андреа Гез очолюють групу астрономів, яка з початку 1990-х років зосередила свою увагу на області під назвою “Стрілець A” в центрі нашої галактики. Орбіти найяскравіших зірок, найближчих до середини Чумацького Шляху, були нанесені на карту зі зростаючою точністю.

Вимірювання цих двох груп збігаються: обидві виявили надзвичайно важкий невидимий об’єкт, який тягне за собою нагромадження зірок, змушуючи їх бігати із запаморочливою швидкістю. Близько чотирьох мільйонів сонячних мас зібрані разом в області розміром не більше нашої Сонячної системи.

Використовуючи найбільші в світі телескопи, Генцель і Гез розробили методи, що дозволяють бачити крізь величезні хмари міжзоряного газу і пилу центр Чумацького Шляху. Розширюючи межі технологій, вони удосконалили нові методи, щоб компенсувати спотворення, викликані атмосферою Землі, створюючи унікальні інструменти і присвятивши себе довгостроковим дослідженням.

Їх новаторська робота дала світу найбільш переконливі докази існування надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.