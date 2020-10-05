Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз М. Райс отримали Нобелівську премію з медицини за їхній внесок в боротьбу з гепатитом C, хворобою, яка є серйозною проблемою для глобальної системи охорони здоров'я.

Про їх дослідженнях детально розповідається в пресрелізі.

До публікації їх робіт відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком вперед, але вони так і не змогли пояснити всіх випадків переданого через кров гепатиту. Відкриття вірусу гепатиту С дозволило встановити причину цих заражень, а також уможливило розробку аналізів крові і нових ліків, які, без перебільшення, врятували мільйони людських життів.

Гепатити – глобальна загроза людському здоров’ю

Запалення печінки, або гепатит в основному викликається вірусною інфекцією. Серед інших важливих причин – зловживання алкоголем, токсини з навколишнього середовища та аутоімунні захворювання. У 1940-х роках стало ясно, що існує два основних типи інфекційного гепатиту. Перший, названий гепатитом А, передається через забруднену воду або їжу і, як правило, не робить тривалого впливу на пацієнта. Другий тип передається через кров і рідини організму і являє собою набагато більш серйозну загрозу, оскільки може привести до хронічного захворювання з розвитком цирозу та раку печінки.

Ця форма гепатиту куди більш підступна, оскільки здорові люди можуть непомітно носити в собі інфекцію протягом багатьох років, перш ніж виникнуть серйозні ускладнення і хвороба проявить себе. Рухаючись з кров’ю гепатит пов’язаний зі значною захворюваністю і смертністю. Його жертвами стають сотні тисяч людей щорічно, а поширеність інфекції по всьому світу робить її глобальною проблемою охорони здоров’я в масштабах, порівнянних з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом.

Фото: Існує дві основні форми гепатиту. Одна з форм – це гостре захворювання, що викликається вірусом гепатиту А. Воно передається через забруднену воду або їжу. Інша форма викликається вірусом гепатиту В або вірусом гепатиту С (Нобелівська премія цього року). Ця форма передається з кров’ю гепатиту і часто є хронічним захворюванням, яке може прогресувати до цирозу і гепатоцелюлярної карциноми, тобто раку.

Невідомий збудник інфекції

Запорукою успішної боротьби з інфекційними захворюваннями є виявлення збудника. У 60-х роках Барух Блюмберг визначив, що одна з форм гепатиту , що передається через кров, була спричинена вірусом, який став відомий як вірус гепатиту В, і відкриття призвело до розробки діагностичних тестів та ефективної вакцини. За це відкриття Блюмберг був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини в 1976 році.

В цей же час Харві Дж. Олтер з Національного інституту охорони здоров’я США вивчав виникнення гепатиту у пацієнтів, яким переливали кров. Хоча аналізи крові на недавно виявлений вірус гепатиту В зменшили кількість подібних передач інфекції, все ж їх число залишалося значним. Приблизно в цей же час були розроблені тести на збудника гепатиту А, і стало ясно, що цей вірус теж не був причиною цих незрозумілих випадків.

Велике занепокоєння викликало те, що у значної кількості тих, хто отримував переливання крові, розвинувся хронічний гепатит через невідомий збудник інфекції. Олтер та його колеги показали, що кров хворих на гепатит може передати хворобу і шимпанзе – єдиному, крім людей, виду, який сприйнятливий до гепатиту С. Подальші дослідження також продемонстрували, що невідомий інфекційний агент мав характеристики вірусу. Таким чином, методичні дослідження Олтера визначили нову, відмінну від інших форму хронічного вірусного гепатиту. Загадкова хвороба стала відома як гепатит “не-А, не-В” (non-A, non-B hepatitis, або NANBH).

Ідентифікація вірусу гепатиту С

Ідентифікація нового вірусу зараз була пріоритетом. Були застосовані всі традиційні методи пошуку вірусів, але, незважаючи на це, всі спроби залишалися безуспішними. Майкл Хоутон, працюючи у фармацевтичній фірмі Chiron, виконав важку роботу, необхідну для виділення генетичної послідовності вірусу. Хоутон і його співробітники створили колекцію фрагментів ДНК з нуклеїнових кислот, виявлених у крові зараженого шимпанзе. Більшість цих фрагментів відбувалося з генома самого шимпанзе, але дослідники передбачали, що деякі з них будуть бути отримані від невідомого вірусу. Припускаючи, що антитіла проти вірусу будуть присутні в крові, взятій у хворих на гепатит, дослідники використовували сироватки крові пацієнтів для ідентифікації клонованих вірусних фрагментів ДНК, які кодують білки вірусу.

Після ретельного пошуку був виявлений один такий позитивний клон. Подальша робота показала, що цей клон був отриманий з нового РНК-вірусу, що належить до сімейства флавівірусів. Цей патоген отримав назву гепатит С. Наявність антитіл у пацієнтів з хронічним гепатитом явно вказувало на те, що нововідкритий вірус і є шуканим інфекційним агентом.

Відкриття вірусу гепатиту С було вирішальним; але бракувало однієї важливої ​​частини головоломки: чи міг вірус викликати гепатит? Щоб відповісти на це питання, вченим довелося дослідити, чи може клонований вірус розмножуватися та викликати захворювання. Чарльз М. Райс, дослідник Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, разом з іншими групами вчених, які працювали з РНК-вірусами, виділив раніше неописаних область в кінці генома вірусу гепатиту С, яка, ймовірно, була важливою для реплікації (відтворення) вірусу. Райс також спостерігав генетичні зміни в виділених зразках вірусу, і припускав, що деякі з них можуть перешкоджати реплікації вірусу. За допомогою генної інженерії Райс створив РНК-варіант вірусу гепатиту С, який включав нещодавно визначену область вірусного геному і був позбавлений інактивуючих генетичних варіацій. Коли цю РНК вводили в печінку шимпанзе, вірус виявлявся в крові і спостерігалися патологічні зміни, що нагадують ті, які спостерігаються у людей з хронічним запаленням печінки. Це стало остаточним доказом того, що вірус гепатиту С сам по собі може викликати незрозумілі випадки гепатиту, що викликається переливанням крові.

Значення відкриття, яке відзначили Нобелівською премією в галузі медицини

Відкриття Нобелівськими лауреатами вірусу гепатиту С є знаковим досягненням у триваючій боротьбі з вірусними захворюваннями. Завдяки їх відкриттю зараз доступні високочутливі аналізи крові на вірус, які по суті усунули посттрансфузійний гепатит у багатьох частинах світу, значно покращивши всесвітню охорону здоров’я. Їх відкриття також дозволило швидко розробити противірусні препарати, спрямовані проти гепатиту С.

Вперше в історії хвороба тепер можна повністю вилікувати, що вселяє надії на викорінення вірусу гепатиту С серед людської популяції. Для досягнення цієї мети потрібні міжнародні зусилля зі сприяння виявлення цього захворювання і забезпечення доступу до антивірусних препаратів по всьому світу.