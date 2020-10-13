Про це повідомляється в Twitter Стенфордського університету.

12 жовтня Нобелівський комітет назвав переможців премії з економіки – ними стали Пол Мілгром і Роберт Вілсон “за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів”.

Під час онлайн-церемонії в США було далеко за північ, і 72-річний Мілгром в цей момент спав. Щоб повідомити Мілгром про перемогу, 83-річний Вілсон разом з дружиною відправився до нього додому.

Підійшовши до будинку, Вілсон почав стукати і дзвонити в двері, поки Мілгром не прокинувся.

“Пол, це Боб Вілсон. Ти отримав Нобелівську премію. Вони намагаються зв’язатися з тобою, але не виходить. У них немає твого номера”, – сказав учений.

Дружина Вілсона сказала, що передала Нобелівському комітету мобільний телефон Мілгрома.

Вілсон розповів, що він і його колега по Стенфордському університету живуть в 40 метрах один від одного. А Мілгром, лягаючи спати, вимкнув телефон, тому Роберт Вілсон і прийшов до нього додому, щоб розбудити і повідомити приємну новину.