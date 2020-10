Про це повідомляється в Twitter Стенфордського університету.

12 жовтня Нобелівський комітет назвав переможців премії з економіки – ними стали Пол Мілгром і Роберт Вілсон “за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів”.

Під час онлайн-церемонії в США було далеко за північ, і 72-річний Мілгром в цей момент спав. Щоб повідомити Мілгром про перемогу, 83-річний Вілсон разом з дружиною відправився до нього додому.

Підійшовши до будинку, Вілсон почав стукати і дзвонити в двері, поки Мілгром не прокинувся.

“Пол, це Боб Вілсон. Ти отримав Нобелівську премію. Вони намагаються зв’язатися з тобою, але не виходить. У них немає твого номера”, – сказав учений.

Дружина Вілсона сказала, що передала Нобелівському комітету мобільний телефон Мілгрома.

The #NobelPrize committee couldn’t reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ

— Stanford University (@Stanford) October 12, 2020