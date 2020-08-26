Про це повідомляє видання TUT.by.

Під будівлю СК прийшли й небайдужі білоруси, щоб підтримати письменницю. Вони зустріли Алексієвич оплесками.

Разом з нею в СК приїхали й члени Координаційної ради Білорусі Максим Знак, Павло Латушко і Марія Колесникова.

“Я хочу сказати, що я дуже вдячна вам за підтримку, це дуже важливо, ми повинні один одного підтримувати. Я йду [на допит] абсолютно спокійно, я не почуваюся винною, я відчуваю, що все, що ми робили, цілком законно. Більш того, це дуже потрібно сьогодні, тому що якщо так нас будуть розділяти й ми будемо розділятися, ми обов’язково скотимося до громадянської війни, це дуже небезпечно. Наша мета була тільки об’єднати суспільство, ні до якого перевороту [не закликали]”, – сказала Алексієвич.

Повідомляється, що допит тривав близько 40 хвилин. Письменниця заявила, що не свідчитиме проти себе.

“Я скористалася своїми правами – я не зобов’язана свідчити проти себе, і я не вважаю, що наші дії були незаконними та що я в чомусь винна. Я так і сказала, що ніяких підстав судити нас, судити мене немає. Про все, що ми робимо, можна дізнатися на сайті. Я сказала, що більше мені нічого сказати, сказала, що відмовляюся відповідати на питання”, – сказала Алексієвич.

Письменниця зазначила, що слідчі були дуже лояльні, але вона не знає, чи будуть її викликати на допит знову. Підписку про нерозголошення матеріалів справи вона не писала.