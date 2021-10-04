Фізіологи Девід Джуліос та Ардем Патапутян відкрили механізми, за допомогою яких наш організм реагує на тепло та холод та дотики.

Про це йдеться на офіційному сайті Нобелівської премії.

Чоловіки працювали окремо, незалежно один від одного.

Патапутян та його співробітники вирахували лінію клітин, що випускала електричний сигнал, в час, коли в інші клітини тикали мікропіпеткою. Передбачалося, що це іонний канал і під час наступного етапу досліду ідентифікували 72 гени, які потенційно могли відповідати за відчуття.

На наступному етапі дослідів фізіолог віднайшов саме той ген, блокування якого робило клітини нечутливими до дотиків та подразнень. Цей канал назвали Piezo1, а згодом знайшли ще один схожий канал, що відповідає за відчуття дотиків – Piezo2.

Девід Джуліус у 1990-му відкрив хімічну сполуку капсаїцин, що дозволяла відчувати пекучість. Подальші експерименти дозволили виявити ген, що дозволяє його сприймати. Цей рецептор назвали TRPV1. Надалі винайшли подібний ген, що активується при опіках.

Серія експериментів дозволила відкрити TRPM8 – рецептор холоду.

“Революційні відкриття каналів TRPV1, TRPM8 і Piezo лауреатами Нобелівської премії цього року дозволили нам зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього. Канали TRP грають центральну роль в нашій здатності сприймати температуру. Канал Piezo2 дає нам дотик і здатність відчувати стан і рух частин нашого тіла. TRP і пьезоканали також беруть участь в численних додаткових фізіологічних функціях, які залежать від відчуття температури або механічних стимулів. Тривалі інтенсивні дослідження, засновані на відкриттях, які присуджуються Нобелівською премією цього року, спрямовані на з’ясування їх функцій в різних фізіологічних процесах. Ці знання використовуються для розробки методів лікування широкого спектра захворювань”, – пишуть на сайті Нобелівської премії.