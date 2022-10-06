У 2022 році Нобелівську премію з літератури надали французській письменниці Анні Ерно. Її нагородили за "сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Письменниця та професорка літератури народилася в 1940 році. Вона виросла в невеликому містечку Івето в Нормандії у родині селян, які працювали на заводі, а після відкрили продуктовий магазин і кафе. Анна Ерно розповідала про їхній шлях у відвертих спогадах “Майдан” та “Жінка”.

“З великою сміливістю і клінічною гостротою Анні Ерно розкриває муки переживання класу, описуючи сором, приниження, заздрість або нездатність бачити, хто ти є. Вона досягла чогось гідного захоплення”, – зазначили у Нобелівському комітеті.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

На думку професорки, письменництво є “політичним актом” для відкриття очей на соціальну нерівність. Водночас мова є “ножем”, який розриває завіси уяви”.

Майбутня письменниця навчалася в університеті Руана, а потім у Бордо. Вона здобула диплом вчителя літератури, а у 1971 році стала доцентом кафедри сучасної літератури. У 1970-х роках вона викладала у ліцеї Бонневілля, в Колежі д’Евір в Аннесі-ле-В’є, а потім у Понтуазі. Також вона заочно вчилася у Національному центрі дистанційної освіти. З 2014 року жінка стала почесним доктором Університету Сержі-Понтуаз.

Анна Ерно видала перший роман у 1974 році, де використала виразні автобіографічні ноти, які закріпилася в її наступних творах.

За життя вона отримала кілька літературних премій. Серед них премії Ренодо (1984, роман La Place), Маргеріт Дюрас (2008, Les Années), Франсуа Моріака (2008, Les Années) та французької мови (2008, за сукупність творчості).

Зазначимо, що на отримання премії висували українського письменника і музиканта Сергія Жадана. Його книги перекладено на 16 мов, серед яких є польська. Діяч є лауреатом премій імені Василя Стуса, “Angelus”, Дерека Волкотта тощо.