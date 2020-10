Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначається, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) – найбільша в світі гуманітарна організація, яка бореться з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

У 2019 році ВПП надала допомогу майже 100 мільйонам осіб в 88 країнах, які стали жертвами гострої відсутності продовольчої безпеки і голоду. У 2015 році викорінення голоду було визнано однією з цілей ООН в сфері сталого розвитку. ВПП є основним інструментом ООН для досягнення цієї мети.

За даними Нобелівського комітету, світу загрожує голод немислимих масштабів, якщо Всесвітня продовольча програма та інші організації з надання продовольчої допомоги не отримають запитаної фінансової підтримки.

“Нагородою цього року Норвезький Нобелівський комітет хоче звернути увагу світу на мільйони людей, які страждають від голоду або стикаються з загрозою голоду”, – наголосили в пресслужбі.

