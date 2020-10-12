Нобелівський комітет по економіці при Шведській королівській академії наук назвав імена лауреатів Нобелівської премії по економіці. Список претендентів до кінця тримався в таємниці.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

2020 року премію присудили Полу Р. Мілгрому і Роберту Б. Вілсону “за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів”.

“У цьому році лауреати економічних наук Пол Мілгром і Роберт Вілсон вдосконалили теорію аукціонів і винайшли нові формати аукціонів, що принесло користь продавцям, покупцям і платникам податків у всьому світі”, – зазначається в повідомленні.

Мілгром викладає економіку в Стенфордському університеті, а також в різні роки викладав або виступав з лекціями в Північно-західному Університеті, Єльському університеті, в університеті Берклі. Йому 72 роки, він народився в Детройті, там він закінчив Мічиганський Університет. Потім в Стенфордському університеті він отримав ступінь магістра наук за статистикою, а пізніше там же – докторську ступінь в бізнесі.

Вілсон також викладає в Стенфордському університеті, його альма-матер – Університет Гарварда. Він народився в Небрасці і отримав стипендію в Гарвардському університеті, де отримав ступінь бакалавра, магістра та доктора ділового адміністрування. Йому 83 роки.