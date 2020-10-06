Лауреатами Нобелівської премії з фізики в 2020 році стали англієць Роджер Пенроуз, німець Райнхард Генцель і американка Андреа Гез,, які досліджували чорні діри.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зокрема, Роджер Пенроуз нагороджений “за відкриття того, що утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності”, а Рейнхард Гензель і Андреа Гез нагороджені “за відкриття надмасивного компактного об’єкта в центрі нашої галактики”.

В цьому році суму премії збільшили до 10 мільйонів шведських крон. Таким чином, вона складе 1,1 мільйона в доларовому еквіваленті. Половину премії одержить Роджер Пенроуз, а другу половину – Реінхард Гензель і Андреа Гез.