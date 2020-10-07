Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.
Зазначається, що Шарпантьє і Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології, так звані генетичні ножиці CRISPR / Cas9.
Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.
Ця технологія зробила революційний вплив на науку про життя, зробила свій внесок в нові методи лікування раку і може допомогти в лікуванні спадкових хвороб.
- Нобелівську премію з хімії за 2019 рік присуджено трьом ученим за розвиток літій-іонних батарей.