Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2020 році стали Еммануель Шарпентье і Дженніфер А. Дудна, які займалися розробкою методу редагування генома.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначається, що Шарпантьє і Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології, так звані генетичні ножиці CRISPR / Cas9.

Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Ця технологія зробила революційний вплив на науку про життя, зробила свій внесок в нові методи лікування раку і може допомогти в лікуванні спадкових хвороб.