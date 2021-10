Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Багато галузей досліджень залежать від здатності хіміків конструювати молекули, які можуть утворювати еластичні та міцні матеріали, накопичувати енергію або перешкоджати прогресуванню захворювань.

Ця робота вимагає каталізаторів, які становлять собою речовини, що контролюють і прискорюють хімічні реакції, не стаючи частиною кінцевого продукту. Наприклад, каталізатори в автомобілях перетворюють токсичні речовини в вихлопних газах в нешкідливі молекули. Тіла людей також містять тисячі каталізаторів у вигляді ферментів, які утворюють молекули, необхідні для життя.

Таким чином, каталізатори є фундаментальним інструментом для хіміків, але дослідники довгий час вважали, що в принципі доступні тільки два типи каталізаторів: метали та ферменти.

Бенджамін Ліст і Девід Макміллан відзначені Нобелівської премії з хімії 2021 року, тому що у 2000 році вони, незалежно один від одного, розробили третій тип каталізу, який називається асиметричним органокаталізом та ґрунтується на невеликих органічних молекулах.

Органічні каталізатори мають стабільний каркас з атомів вуглецю, до якого можуть приєднуватися більш активні хімічні групи. Вони часто містять загальні елементи, такі як кисень, азот, сірка або фосфор. Це означає, що ці каталізатори нешкідливі для навколишнього середовища і дешеві у виробництві.

З 2000 року органокаталіз розвивається з разючою швидкістю. Бенджамін Ліст і Девід Макміллан залишаються лідерами в цій галузі та показали, що органічні каталізатори можна використовувати для запуску безлічі хімічних реакцій. Використовуючи ці реакції, дослідники тепер можуть більш ефективно створювати що завгодно, від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть уловлювати світло в сонячних елементах. Таким чином, органокаталізатори приносять найбільшу користь людству.

