Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначається, що Глюк отримала нагороду за “її безпомилковий поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне існування в універсальне”.

Луїза Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс. Крім письменницької роботи, вона є професором англійської мови в Єльському університеті.

Вона дебютувала в 1968 році зі збіркою “Первісток” (Firstborn) і незабаром була визнана одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури. Глюк отримала кілька престижних нагород, серед яких Пулітцерівська премія (1993) та Національна книжкова премія (2014 р).

  • В 2019 році лауреатами Нобелівської премії з літератури стали польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук і австрійський письменник і сценарист Петер Гандке.