Лауреатом Нобелівської премії з літератури в 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначається, що Глюк отримала нагороду за “її безпомилковий поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне існування в універсальне”.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Луїза Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс. Крім письменницької роботи, вона є професором англійської мови в Єльському університеті.

Вона дебютувала в 1968 році зі збіркою “Первісток” (Firstborn) і незабаром була визнана одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури. Глюк отримала кілька престижних нагород, серед яких Пулітцерівська премія (1993) та Національна книжкова премія (2014 р).