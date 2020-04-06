Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.
Вранці він звернувся за допомогою до поліцейських.
“Співробітники поліції направили даного чоловіка в одну з медичних установ, призначених для таких громадян, яким ніде пройти самоізоляцію після повернення на територію України”, – розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак.
У поліції нагадали, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №211 про карантин, люди, які приїхали з-за кордону, вважаються такими, що мали контакт з хворим на коронавірус, і підлягають обов’язковій обсервації або ізоляції протягом 14 днів.
Особи, яким потрібна самоізоляція, повинні постійно перебувати в певному ними місці і утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими проживають.
Дотримання правил умов карантину перевіряють щодня працівники поліції.
При виявленні порушень правил самоізоляції, каже Іван Рибчак, на даних громадян складаються протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил карантину людей. Штраф за недотримання карантинного режиму від 17 до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.