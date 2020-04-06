Жителю Тернополя, який повернувся із заробітків у Польщі, довелося провести ніч на вулиці, так як дружина не пустила його додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Вранці він звернувся за допомогою до поліцейських.

“Співробітники поліції направили даного чоловіка в одну з медичних установ, призначених для таких громадян, яким ніде пройти самоізоляцію після повернення на територію України”, – розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак.

У поліції нагадали, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №211 про карантин, люди, які приїхали з-за кордону, вважаються такими, що мали контакт з хворим на коронавірус, і підлягають обов’язковій обсервації або ізоляції протягом 14 днів.

Особи, яким потрібна самоізоляція, повинні постійно перебувати в певному ними місці і утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими проживають.

Дотримання правил умов карантину перевіряють щодня працівники поліції.

При виявленні порушень правил самоізоляції, каже Іван Рибчак, на даних громадян складаються протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил карантину людей. Штраф за недотримання карантинного режиму від 17 до 34 тисяч гривень.

<noscript><iframe title="Правоохоронці Тернополя допомогли заробітчанину прилаштуватися на самоізоляцію" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/aC-_xpA8Ozk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.