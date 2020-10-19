Nokia отримала від космічного агентства NASA 14,1 мільйона доларів на будівництво мережі 4G для стільникових телефонів на Місяці.

Про це відзначається на сайті NASA.

Грант є частиною контрактів на суму $370 млн, відібраних в рамках програми NASA “Переломний момент”, призначених для досліджень і розробок в області освоєння космосу.

Згідно із заявою NASA, це буде перша система зв’язку LTE / 4G в космосі.

“Система зможе підтримувати зв’язок на поверхні Місяця на великих відстанях, збільшених швидкостях і забезпечувати більшу надійність, ніж існуючі стандарти”, – йдеться в повідомленні агентства.

Мережа буде підтримувати бездротову роботу місяцеходів і навігації, а також забезпечувати трансляцію відео. Мережа спроектована так, щоб бути компактною і ефективною, а також “витримувати екстремальні температури, радіацію і вакуум в космосі”.

Адміністратор NASA Джим Бріденстайн заявив, що хоча подробиць про терміни реалізації цього проекту немає, установка системи 4G-зв’язку на Місяці є частиною великої амбітної мети космічного агенства по створенню бази на цій планеті до 2028 року.