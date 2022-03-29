Цього місяця міжнародна фінська корпорація Nokia заявила, що припинить продажі в Росії, і засудила вторгнення в Україну. Однак компанія не згадала, що залишила після себе забезпечення кібершпигунства РФ, побудувавши систему для прослуховування телефонних розмов та перехоплення електронних листів.

Про це повідомляє The New York Times.

Головна розвідувальна служба Росії, ФСБ, використовує систему оперативно-розшукової діяльності, або СОРМ, для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій.

СОРМ використовувався для відстеження прихильників лідера опозиції Олексія Навального. Слідчі заявили, що інструмент перехоплював телефонні дзвінки й самого Навального.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, понад п’ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення СОРМ до найбільшого російського оператора зв’язку МТС.

Хоча Nokia не виробляє технології для перехоплення повідомлень, у документах описується, як вона працювала з російськими державними компаніями щодо планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРМ до мережі МТС.

Документи, що охоплюють період із 2008 по 2017 рік, показують, що Nokia знала, що запускає російську систему шпигунства.

У Nokia не заперечували правдивість документів. Відповідно до російського законодавства вона зобов’язана виготовляти продукти, які дозволять російському оператору зв’язку підключатися до системи СОРМ. Також у компанії заявили, що не виробляють, не встановлюють та не обслуговують обладнання СОРМ.

Компанія закликала уряди встановити чіткіші експортні правила щодо того, де можна продавати технології, і заявила, що “беззастережно засуджує” вторгнення Росії в Україну.

“Nokia не має можливості контролювати, отримувати доступ або втручатися в будь-які законні можливості перехоплення в мережах, якими володіють і якими керують наші клієнти”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. СОРМ, який датується 1990-ми роками, схожий на системи, які використовуються правоохоронними органами по всьому світу для прослуховування та спостереження за злочинними цілями. У демократичних країнах поліція зобов’язана отримати судовий наказ, перш ніж запитувати дані від постачальників телекомунікаційних послуг.

У 2018 році Росія посилила закон, який вимагає від інтернет- і телекомунікаційних компаній розкривати дані владі навіть без ухвали суду. Влада також зобов’язала компанії зберігати телефонні розмови, текстові повідомлення та електронне листування до шести місяців, а історію інтернет-трафіку – 30 днів.

СОРМ працює паралельно з окремою системою цензури, розробленою в Росії для блокування доступу до вебсайтів.