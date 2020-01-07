Про це глава компанії HMD Global по продуктам Юхо Сарвікас повідомив в своєму Twitter-акаунті.

Він натякнув, що незабаром відбудеться презентація нового апарату під брендом Nokia. Якої саме моделі торкнеться перевидання – не уточнюється.

Швидше за все, мова йде про черговий перезапуск якого-небудь класичного “кнопочника”, яких в історії фінського виробника було більш ніж достатньо, тому що в твіті фігурує словосполучення Nokia Original.

За словами Сарвікаса, презентація запланована на 25 січня 2020 року.

Першим перевипущеним телефоном стала Nokia 3310. Її представили в лютому 2017 року. Пізніше компанія представила нову версію “телефону-банана” 8110, оригінальна версія якого вийшла в 1997 році. У 2019 була випущена нова “розкладачка” 2720 Flip – перевидання Nokia 2720 Fold 2009 року.